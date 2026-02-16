’ไชยชนก‘ ปัดกระแสข่าวบีบ "กล้าธรรม" ถาม "เนวิน" เกี่ยวอะไร ยัน ภท.ไม่ได้เชิญใครร่วม เพื่อไทย-พรรคเล็กติดต่อมาเอง

"ไชยชนก" ปัดกระแสข่าวเตะกล้าธรรมพ้นรัฐบาล ถาม "เนวิน’" เกี่ยวอะไร หลังข่าวสะพัดนัดคุย "ธรรมนัส" ยัน ’ภูมิใจไทย’ ไม่ได้เชิญใครร่วมรัฐบาล ชี้ ’เพื่อไทย - พรรคเล็ก’ ประสานมาร่วมงานเอง ย้ำชัดยังไม่มีแบ่งกระทรวงฯ รอ กตต.รับรองผลเลือกตั้ง
วันนี้ (16 ก.พ. 69) นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล หลังมีกระแสข่าวว่า จะไม่เชิญพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล ว่า เราได้แสดงเจตจำนงไปตั้งแต่ต้นว่า จะคุยกับทุกพรรคตามลำดับ แล้วแต่ว่าใครที่แสดงเจตจำนงว่า จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ยังไม่มีการประสานงานมาจากพรรคกล้าธรรม
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า นายเนวิน ชิดชอบ ไปพูดคุยนั้น นายไชยชนก กล่าวว่า นายเนวิน เกี่ยวอะไร เพราะนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ประกาศไปแล้วว่า จะพูดคุยกับทุกพรรค และต้องรอผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งก็เป็นไปตามที่ได้แถลงว่า ตอนนี้มีพรรคเพื่อไทย และพรรคเล็ก
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่จะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลแทนพรรคกล้าธรรม นายไชยชนก ย้ำว่า สุดท้ายแล้วต้องรอผลการเลือกตั้ง เพราะโจทย์ต้องตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดอยู่แล้ว ตามสถานการณ์บ้านเมือง แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคว่า จะแสดงเจตจำนง และตัดสินใจได้เร็วแค่ไหน พร้อมย้ำว่า ตามที่ได้เห็น ที่ได้แถลงคือ ทุกพรรคได้ประสานงานมา
ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความจำเป็นจะต้องอยู่กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้น นายไชยชนก ย้ำว่า ต้องดูข้อสรุปผลจาก กกต. ดูสมการ และการพูดคุยกับทุกพรรค รวมถึงข้อเสนอแต่ละพรรคก่อน
สำหรับกระทรวงเศรษฐกิจ จะต้องอยู่กับพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ นายไชยชนก ระบุว่า เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว ที่จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
ส่วนจะต้องรวมไปถึงกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคมด้วยหรือไม่นั้น นายไชยชนก ย้ำว่า ต้องรอการพูดคุย โดยพรรคภูมิใจไทยต้องรอดูผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพมากพอ สามารถร่วมงานกับใครก็ได้ และคิดว่า ตราบใดพรรคที่มาร่วมรัฐบาล มีเจตนาทำเพื่อประเทศชาติ ก็สามารถร่วมงานกันได้ เช่นเดียวกันกับกระทรวงด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่ว่าจะจับมือกับใคร ก็ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลเรื่องความมั่นคง เพราะในช่วงที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่มี 70 เสียง เราสามารถต่อสู้ยืนหยัด และปกป้องด้านความมั่นคงอธิปไตย และปัญหาอื่นที่รุมเร้าประเทศได้ แต่วันนี้เราเป็นพรรคที่มีเกือบ 200 เสียง จุดยืนเรายังเหมือนเดิม ไม่ว่าจะจับมือกับใครก็ยืนหยัดที่จะทำเพื่อประเทศชาติเหมือนเดิม
นายไชยชนก ย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เชิญใครมาร่วมรัฐบาล แต่ได้ประกาศไปว่า พร้อมที่จะพูดคุยกับทุกพรรคที่มีเจตนาจะเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ก็มีพรรคตามที่ได้แถลงไปเป็นผู้ติดต่อมา
เมื่อถามย้ำว่า เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ติดต่อมาเองใช่หรือไม่ นายไชยนก กล่าวว่า เป็นการประสานงานมา
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ขณะนี้มีการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยแล้ว เช่น กระทรวงเกษตรฯ หรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมนั้น นายไชยชนก ยืนยันว่า ยังไม่มีการแบ่งกระทรวงฯ จนกว่าจะมีการยืนยันผลการเลือกตั้ง
ส่วนจะเป็นการแสดงว่าพรรคภูมิใจไทยจะยังคุยกับพรรคกล้าธรรม จนกว่าพรรคกล้าธรรม จะติดต่อมาเองใช่หรือไม่ นายไชยชนก ตอบว่า “เป็นเช่นเดียวกันกับทุกพรรค“