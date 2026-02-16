"เท้ง" ขึ้นศาลให้การปฏิเสธหมิ่นประมาท "กัลฟ์" ยันทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ประชาชน

“ณัฐพงษ์” ยืนยันทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชน ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทุนพลังงานฟ้องหมิ่นประมาทร้อยล้าน เดินหน้าเพื่อค่าไฟที่เป็นธรรม-ไม่มีทุนพลังงานผูกขาด
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางไปศาลอาญารัชดา ตามนัดตรวจหลักฐานและสอบคำให้การ คดีที่บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องณัฐพงษ์เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท จากกรณีที่ณัฐพงษ์แถลงข่าวเพื่อเรียกร้องรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงในช่วงเดือนตุลาคมปี 2567
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การเดินทางมาวันนี้เป็นไปตามกระบวนการหลังจากได้ยื่นขอประกันตัวไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมาให้การต่อศาลในฐานะจำเลย ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการทำหน้าที่ สส. การแถลงข่าวเมื่อเดือนตุลาคมปี 2567 เป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ผลักดันให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพลังงานไฟฟ้าที่โปร่งใส ค่าไฟฟ้าเป็นธรรมต่อประชาชน ไม่มีการผูกขาดทางพลังงาน
สำหรับพรรคประชาชน ยืนยันเดินหน้าผลักดันประเด็นค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมแก่ประชาชน โดยช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา เราได้ตั้งข้อสังเกตกรณีรัฐบาลอนุมัติรับซื้อไฟฟ้าจากนายทุนพลังงานทิ้งทวนก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องใน 3 รัฐบาล ทั้งก่อนการเลือกตั้ง 2562, ก่อนการเลือกตั้ง 2566 และก่อนการเลือกตั้ง 2569 โดยเฉพาะกรณีล่าสุด รัฐบาลอนุทินเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีก 1,500 เมกะวัตต์ ในนาม “โซลาร์ฟาร์มชุมชน” แต่โครงสร้างของโครงการยังเป็นการลงทุนโดยทุนใหญ่เหมือนเดิม อีกทั้งราคารับซื้อไฟฟ้าถูกกำหนดไว้สูงถึง 2.25 บาทต่อหน่วย แพงกว่าโครงการรับซื้อไฟฟ้าที่ผ่านมาเสียอีก ซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็นภาระที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันแบกรับผ่านบิลค่าไฟ ทั้งที่ไฟฟ้าของประเทศมีมากเกินพออยู่แล้ว ดังนั้นพรรคประชาชน ยืนยันที่จะคัดค้านการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานและการดำเนินการที่จะทำให้ค่าไฟของประชาชนแพงขึ้นต่อไปอย่างแน่นอน
นายณัฐพงษ์ กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการนัดสืบพยานในเดือนตุลาคม ทั้งนี้เชื่อว่าตนจะได้รับความเป็นธรรม