ผู้สมัครเขต 6 สมุทรปราการ พรรคส้ม ร้อง กกต.นับคะแนนใหม่ หลังพบทิ้งวัสดุเลือกตั้ง-รายชื่อผู้มีสิทธิ ไปทิ้งในบ่อขยะ

“วีรภัทร” ผู้สมัคร สส.เขต 6 สมุทรปราการ พรรคประชาชน เรียกร้อง กกต.นับคะแนนใหม่ หลังพบเหตุไม่โปร่งใสหลายอย่าง พบทิ้งวัสดุเลือกตั้ง-รายชื่อผู้มีสิทธิ ไปทิ้งในบ่อขยะ
วันนี้ ( 16 ก.พ.) นายวีรภัทร คันธะ ผู้สสมัคร สส.เขต 6 สมุทรปราการ เดินทางมายื่นคำร้องให้ กกต.ตรวจสอบกรณีพบเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อยู่ในกองขยะ ที่จังหวัดสมุทรปราการ และคัดค้านผลการเลือกตั้ง และนับคะแนนใหม่ ว่าตนพบความผิดปกติในการเลือกตั้งเขต 6 สมุทรปราการ หลายเรื่อง เช่น พฤติกรรมของ กปน. นำชื่อผู้อื่นมาติดแทนตนที่หน้าหน่วย ซึ่งได้ยื่นเรื่องต่อ กกต.สมุทรปราการไปแล้ว การนำเอกสารใบขีดคะแนน ไปทิ้งที่บ่อขยะ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดของเทศบาลเมืองลัดหลวง รวมทั้งมีการนำใบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์ไปทิ้งที่นี่ด้วย และทราบว่าได้มีการสอบสวนผู้ที่พบเห็นเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา จึงเห็นว่า กกต.ควรจะมีการนับคะแนนใหม่ หรือ เลือกตั้งใหม่
นายวีรภัทร ยังกล่าวถึงการเดินทางไปดูงานของ กกต.ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่า ในการไปดูงานเรื่องประชามติ แต่ กกต.ในที่นั้นพูดในลักษณะว่าความโปร่งใสในลักษณะนี้ไม่น่าจะทำได้ที่ประเทศของเรา ตนจึงตั้งข้อสงสัยว่าการไปดูงานของ กกต. เพื่อจัดการเลือกตั้ง จัดการทำประชามติ เสียเปล่าหรือไม่ ในการไปดูงาน ทราบว่าจริงแล้ว กกต.น่าจะสนุกสนานกับการไปดูงานบนยอดเขาที่สวิตเชอร์แลนด์ เมืองที่อยู่ริมททะเลสาบ มากกว่าการทำประชามติ หรือจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใส เรื่องนรี้มีหลักฐานและทราบมาว่า หลายต่อหลายคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าตั้งใจจะไปดูงาน เพราะถ้าตั้งใจไปดูงาน การจัดการเลือกตั้งตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ อบจ.สมุทรปราการที่ กกต.จัดการเลือกตั้งในวันเสาร์ และมีการทำอะไรหลายๆอย่างที่ตนคิดว่าไม่โปร่งใส หวัง ว่าการมายื่นหนังสือวันนี้ กกต.จะรับฟัง ดำเนินการให้มีการนับคะแนนใหม่ อย่างที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ