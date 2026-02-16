ภท.เปิดตัวอีก 2 พรรคเล็กรวม 3 เสียง หนุน "อนุทิน" นั่งนายกฯ

"ภูมิใจไทย" เปิดตัวอีก 2 พรรคเล็ก "เพื่อชาติไทย-มิติใหม่" รวม 3 เสียง หนุน "อนุทิน" นั่งนายกฯ จัดตั้งรัฐบาล
วันที่ 16 ก.พ.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรค นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ว่าที่ สส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ร่วมแถลงข่าว พรรคเล็กร่วมสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีระกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม โดยพรรคเพื่อชาติไทย ซึ่งมีว่าที่ สส.จำนวน 2 คน คือ นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรค และว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ และนายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงนายปรีชา ไข่แก้ว ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคมิติใหม่ มีความประสงค์สนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จัดตั้งรัฐบาล
นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า วันนี้นายไชยชนก ได้พบปะพูดคุยกับว่าที่ สส.จาก 2 พรรค ที่แสดงเจตจำนงสนับสนุนนายอนุทิน ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบไปด้วย พรรคเพื่อชาติไทย และพรรคพรรคมิติใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นได้เข้ามาพูดคุยกับเลขาธิการพรรค และแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าหลังจากมีการรับรับรอง สส. และมีการนัดประชุมสภาฯ ในการเลือกนายกรัฐมนตรี จะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป