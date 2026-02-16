"เต้" ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด่วน บาร์โคดบัตรเลือกตั้งขัด รธน.หรือไม่

"มงคลกิตติ์" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด่วน เหตุบัตรเลือกตั้งมีบาร์โคดเชื่อมโยงต้นขั้ว ขัด รธน.หรือไม่ ไล่ "นิด้า"ทำอาชีพอื่นหลังทำโพลสวนทางกระแสสังคม
วันนี้ ( 16 ก.พ.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่ แถลงว่าจะไปยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณีที่ กกต.มีการติดบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง สส.ทั้งบัญชีรายชื่อและเขต ซึ่งสามารถตรวจสอบจากต้นขั้วได้ว่าบัตรเลือกตั้งใบนี้เป็นของใครและลงคะแนนให้ใคร ซึ่งเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 ที่เป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับ
ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจเสนอต่อศาลปกครอง หรือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยพลัน ซึ่งมีเอกสารหลักฐานในการเลือกตั้งปี 69 ที่พบปัญหาหลายอย่างทั้งบัตรเขียวเกินกว่าบัตรชมพู คะแนนลงบันทึกสวนทางกับคะแนนที่ติดอยู่หน้าบอร์ด และคะแนนที่ลงบันทึกไม่ตรงกับคะแนนระบบออนไลน์
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มีอะไรที่ไม่สมบูรณ์หลายอย่าง มีการไม่สั่งให้นับคะแนนใหม่ในบางหน่วย และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วย แม้จะเป็นอำนาจของ กกต.ก็จริง แต่กรณีที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ได้ชี้แจงว่าหากจะเช็ครหัสที่อยู่บนบัตรลงคะแนนกับต้นขั้วได้ แต่ กกต.ก็ปิดเป็นความลับ ก็ถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับนั้น คงไม่ใช่ เพราะคำว่าลับไม่ว่าใครก็ตามแม้ว่าจะตรวจสอบในภายหลังก็จะไม่รู้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร เหมือนกับการเลือกตั้งในปี 2549 ที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะ
ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้จะเห็นว่าภาคประชาชน มีหน่วยงาน มีพรรคการเมือง มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม และไม่เป็นความลับ
"ผมก็งงเหมือนกัน ว่านิด้าไปสำรวจโพลบ้านใคร หรือไปสำรวจที่บ้านของนายแสวงหรือไม่ จึงบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เยี่ยมมาก จึงบอกว่านิด้าปิดสำนักโพลได้แล้ว ปิดแล้วไปทำอาชีพอื่น ครั้งนี้บัดสีบัดเถลิงถ้าให้เกรด คงให้เกรด D dog ติด F "นายมงคลกิตติ์ กล่าว
นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสังคมขนาดนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินคงไม่ช้า และสิ้นสุดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อว่าสิ้นสุดที่ศาล ถ้าศาลตัดสินเป็นไปด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรม บ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นายมงคลกิตให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น ได้ลงไปวิดพื้นตามนโยบายของพรรคทางเลือกใหม่จำนวน 20 ครั้ง ก่อนจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน