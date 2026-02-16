สส.ชสอ. จัดประชุมใหญ่สามัญปี 2568 มอบเกียรติบัตรศูนย์ประสานงานดีเด่น 22 ก.พ.นี้

สส.ชสอ. เตรียมประชุมใหญ่สามัญปีสรุปผลงาน วางแผนงบ69 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์ประสานงานดีเด่น เสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 22 ก.พ.นี้
นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดเผยว่า สมาคมฯ มีกำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับของสมาคม เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 พร้อมนำเสนอบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายและบัญชีงบดุล และแนวทางการรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2569 นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญคือพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ดีเด่น ประจำปี 2568 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับศูนย์ประสานงานที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา
แต่เนื่องจากปัจจุบันสมาคมฯ มีฐานสมาชิกจำนวนมากถึง 353,007 คน ซึ่งเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของสถานที่หากเชิญสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้ใช้รูปแบบการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกผ่านศูนย์ประสานงาน เพื่อให้จำนวนผู้เข้าประชุมมีความเหมาะสมกับพื้นที่จัดงาน อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังคงยึดมั่นในหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยสมาชิกที่ไม่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทน สามารถดาวน์โหลดรายงานกิจการและรายละเอียดวาระการประชุมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.fscct.or.th และหากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะประการใด สามารถทำหนังสือแจ้งผ่านผู้แทนที่เข้าประชุมเพื่อให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ตามระเบียบต่อไป
“รายงานการประชุมฉบับนี้ไม่เพียงแต่เป็นสรุปผลงานของคณะกรรมการในรอบปีบัญชี 2568 เท่านั้น แต่ยังถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางวิชาการและเอกสารอ้างอิงสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนสมาชิกจะได้ร่วมกันตรวจสอบและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ ต้องขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการทุกระดับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานร่วมกันมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังว่าผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้ สส.ชสอ. เจริญก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างสวัสดิการที่มั่นคงให้กับมวลสมาชิกอย่างยั่งยืน” นายสมพล กล่าว