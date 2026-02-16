“ชัยวุฒิ” อวยพรตรุษจีนปีม้าทอง หวัง “รัฐบาลหนูทอง” ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

“ชัยวุฒิ” อวยพรตรุษจีนปีม้าทอง ขอให้คนไทยทุกคน เฮง ๆ รวย ๆ ทำกิจการงานใดก็ประสบความสำเร็จ หวัง “รัฐบาลหนูทอง” ฟื้นฟูเศรษฐกิจ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่หาเสียงไว้ต้องรีบทำทันที
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ สวมชุดแดงรับตรุษจีน พร้อมอวยพร “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ สวัสดีวันตรุษจีนครับ ผมขออวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน เฮง ๆ รวย ๆ ทำกิจการงานใดก็ประสบความสำเร็จนะครับ ขอให้มีความสุขมาก ๆ ทุกคนตลอด ปีม้าทอง นี้ครับ” พร้อมส่งสัญญาณทางการเมืองถึงทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีความชัดเจนแล้วว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือ "เสี่ยหนู" จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่ โดยระบุว่า ปีนี้ถูกมองว่าเป็น "ปีม้าทอง" และเรากำลังจะได้นายกฯ ที่ชื่อ "หนู" จึงหวังให้เป็น "ปีหนูทอง" ของประชาชนจริง ๆ โดยย้ำว่ารัฐบาลใหม่ต้องเลิกโอ้เอ้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่หาเสียงไว้ต้อง "รีบทำทันที" เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนที่กำลังรอความหวัง
“สำหรับรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ามีนายกชื่อ ‘หนู’ ก็ถือว่าเป็น ‘ปีหนูทอง’ ด้วยนะครับ คือทำให้เศรษฐกิจดี อย่างที่ทุกคนคาดหวัง มีนโยบาย มีมาตรการอะไรก็รีบทำนะครับ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาใหญ่นะครับ ที่ประชาชนเบื่อหน่ายกับการเมืองไทยมาก เพราะในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นว่าปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยคือการทุจริตคอร์รัปชัน ทุนเทาทุนดำในการเมืองนี่เต็มไปหมดเลยนะครับ ก็ขอให้นายกฯ หนู แก้ปัญหานี้ให้ได้ครับ เพราะประชาชนฝากความหวังไว้กับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และที่สำคัญถ้าแก้ปัญหาได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ให้ดีได้ ผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะมั่นคงเข้มแข็ง ไม่มีใครมาไล่รัฐบาลนี้ได้หรอกครับ” นายชัยวุฒิ กล่าว
นอกจากนี้ นายชัยวุฒิ ยังกล่าวอีกด้วยว่า หลังจากนี้อีกประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะครับ หลังจากที่ กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เลือกประธานสภาฯ โปรดเกล้าฯ เสร็จ ก็จะมีการนัดประชุมสภาฯ เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะว่าวันนี้ พรรคภูมิใจไทย ก็ได้รวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้แล้วนะครับ เป็นที่ชัดเจนว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้แน่ ๆ ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องเร่งกระบวนการรับรอง ส.ส. ให้เป็นไปตามกำหนด เพื่อให้การเปิดสภาเลือกนายกฯ เกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่ปล่อยให้มีข้อกังขาเรื่องทุจริตเลือกตั้ง
“ที่สำคัญ กกต. ต้องรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ได้ตามกำหนด ถ้ามีเรื่องร้องเรียนมีปัญหา ก็รีบแก้ไข รีบชี้แจง ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับ ส่วนกรณีร้องเรียนทุจริต ผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็ขอให้เร่งนะครับ เร่งตรวจสอบ จะให้ใบเหลืองใบแดง จะจัดการเลือกตั้งใหม่ที่หน่วยไหนเขตไหน ก็รีบดำเนินการครับ เพื่อจะได้สามารถสรุปผลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วครับ” นายชัยวุฒิ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้าย