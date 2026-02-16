“ชัยวุฒิ” เร่ง กกต.สั่งเช็กบิลค่าใช้จ่ายแฝง “งบหาเสียงสายดำ” ยันไม่เชื่อพรรคประชาชนไม่มี IO

[กรุงเทพฯ] 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. -นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองพยายามปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ IO ในโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการ "แถ" ที่ขัดกับความเป็นจริง วันนี้สังคมรับรู้กันถ้วนหน้าว่ามีการใช้ IO เข้าไปยุยงปลุกปั่น สร้างความเกลียดชัง และบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเอง รวมถึงทำลายคู่แข่ง
“วันนี้ ถึงแม้ว่าพรรคการเมืองจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ IO ไม่ได้มีการปฏิบัติการทางเรื่องข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียนะครับ แต่อย่าไป แถ เลยครับ วันนี้ทุกคนก็รู้ว่ามีการกระทำเหล่านี้ มี IO มีการเข้าไปยุยงปลุกปั่นในโซเชียลมีเดีย” นายชัยวุฒิ กล่าว
ซึ่งนายชัยวุฒิ ระบุอีกด้วยว่า กกต. ต้องเร่งตรวจสอบ "ค่าใช้จ่ายแฝง" โดยการทำ IO ไม่ได้ทำฟรี ๆ แต่มีการจ้างคน มีการซื้อสื่อโฆษณา และมีการจ่ายเงินจำนวนมหาศาล หากพรรคใดไม่ได้แจ้งงบประมาณส่วนนี้ในบัญชีค่าใช้จ่ายหาเสียง ถือว่ามีความผิดชัดเจน และอาจนำไปสู่การให้ "ใบแดง" หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้ทันที เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
“กกต. ควรจะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย เพราะว่า... การใช้โซเชียลมีเดียหาเสียง มันต้องมีการจ้างคน มีการซื้อสื่อโฆษณา มีการจ่ายเงินจำนวนมากนะครับ ซึ่งอันนี้ต้องแจ้งมาในค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วย ถ้าแจ้งไม่ครบหรือไม่แจ้งทั้งหมดเนี่ย ก็มีความผิด หรือถ้าแจ้งแล้ว เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะครับ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไปดู” นายชัยวุฒิ กล่าว
ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ ยังได้กล่าวถึงกรณีการเข้าตรวจสอบออฟฟิศ "สเปกเตอร์ ซี" ที่ถูกสงสัยว่าเป็นฐานปฏิบัติการ IO โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ "ตลกและน่าสงสัย" ที่จู่ ๆ ออฟฟิศกลับปิดหนีและเอาผ้าคลุมอุปกรณ์ไว้ เมื่อมีคนไปตรวจสอบ
“ผมเห็นในคลิปที่เค้าไปตรวจสอบออฟฟิศ สเปกเตอร์ ซี นะครับ ก็ตลกนะครับ ว่าไม่มีคนอยู่เลย... ปิดออฟฟิศหนีเลย พูดง่าย ๆ นะ เอาผ้าคลุม ซึ่งจริง ๆ เนี่ย เค้าน่าจะให้ไปตรวจสอบว่ามีคนจริง ๆ อยู่ไหม ทำงานอย่างไร ให้มีการพูดคุยกับนักข่าวหรือสื่อมวลชนด้วย จะได้เข้าใจว่าจริง ๆ ทำงานอะไรนะครับ ไม่ใช่ปิดหนีเลย อันนี้ก็ยิ่งน่าสงสัย” นายชัยวุฒิ กล่าว
โดยนายชัยวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมในฐานะอดีตรัฐมนตรีที่คลุกคลีกับงานด้านดิจิทัล ว่า "รอยนิ้วมือทางดิจิทัลไม่มีทางลบเลือน" การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หมด ว่า โพสต์มาจากจุดไหน อาคารใด หรือหน่วยงานใด พร้อมท้าให้เจ้าหน้าที่ลากตัวการที่ฟีดข้อมูล IO ออกมาแฉให้ชัดเจน ต่อหน้าประชาชน
นอกจากนั้น นายชัยวุฒิ ยังเตือนถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และกลุ่มผู้ใช้นามแฝง ว่า การใช้ "บอท" หรือ "แอคเคาท์อวตาร" มาปั่นกระแสการเมืองนั้น เป็นเรื่องผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐต้องเข้ามาจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นมะเร็งร้ายที่ทำลายระบอบประชาธิปไตย
“สุดท้ายครับ ก็ฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มต่าง ๆ เนี่ย การใช้โซเชียลมีเดียในลักษณะที่เป็นอวตาร เป็นบอท เป็นแอคเคาท์ปลอม พูดง่าย ๆ นะครับ ไม่ใช่คนจริงเนี่ย มันผิดกฎหมายนะครับ และมันก็ผิดหลักของการใช้โซเชียลมีเดียทั่วโลกด้วยนะครับ ซึ่งอันเนี้ย เราต้องพยายามเข้าไปดูแลแล้วก็ลดสิ่งเหล่านี้ลงให้ได้ครับ ไม่ให้มันมีปัญหาเหล่านี้อีก” นายชัยวุฒิ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้าย