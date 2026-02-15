จับตา "เนวิน" คุย "ธรรมนัส" ขอยึด ก.เกษตรฯ คืนให้ภูมิใจไทย หากไม่ยอม "กล้าธรรม" เป็นฝ่ายค้านแน่ เสียงหนุน "อนุทิน" ล่าสุด 276

จับตา “เนวิน“ เจรจา ”ธรรมนัส“ ขอยึดกระทรวงเกษตรฯ ให้ภูมิใจไทยเพื่อทำเรื่องราคาสินค้าเกษตรฯ คู่กับกระทรวงพาณิชย์ หากไม่ยอม "กล้มธรรม" เป็นฝ่ายค้านแน่ ล่าสุดได้เสียงหนุน "อนุทิน" เป็นายกฯ แล้ว 276 เสียง ยันยังไม่ได้เคาะชื่อ “โสภณ ซารัมย์ ” นั่งประธานสภาฯ ยังมีอีกหลายคนที่เหมาะสม
วันนี้(15 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2“ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ล่าสุด พรรคภูมิใจไทย ได้รวบรวมและประกาศชื่อพรรคการเมืองที่สนับสนุน ด้วยจำนวน สส.รวมทั้งสิ้น 276 เสียง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 193 เสียง พรรคเพื่อไทย 74 เสียง พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง พรรคเล็ก จำนวน 6 พรรค ๆ ละ 1 เสียง คือ พรรคใหม่ พรรครวมใจไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคไทยทรัพย์ทวี พรรครวมพลังประชาชน พรรคมิติใหม่
ส่วนพรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง ถึงแม้ว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รักษาการหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ว่าสนับสนุนนายอนุทิน เช่นเดียวกัน โดยอยู่ระหว่างเจรจาตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรี ซึ่ง 5 เสียงขออยู่กระทรวงเดิมคือ กระทรวงแรงงาน ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ
รายงานข่าวแจ้ง ว่า ในสัปดาห์นี้พรรคภูมิใจไทยจะทาบทามพรรคการเมืองที่ได้ สส.มากเป็นอันดับ 3 คือ พรรคกล้าธรรม 58 เสียง โดยจะขอกระทรวงเกษตรฯ กลับมา เพื่อมาทำเรื่องสินค้าเกษตรฯ ควบคู่กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต้องดูการเจรจาระหว่าง นายเนวิน ชิดชอบ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าจะออกมาในรูปแบบใด เพราะหากพรรคกล้าธรรมไม่ยินยอมตามข้อเสนอ ก็จะเจรจาพรรคประชาธิปัตย์ ที่มี สส.22 เสียง เป็นพรรคลำดับ 4 และส่งผลให้พรรคกล้าธรรมไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชน
นอกจากนี้จะมีการประกาศตัวพรรคเล็ก ที่จะมาสนับสนุนนายอนุทิน เพิ่มเติมเป็นระยะๆ ด้วย
แหล่งข่าวฯ กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีกระแสข่าวว่า จะเป็นนายโสภณ ซารัมย์ ว่าที่ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทยนั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ถึงเวลา และยังมีอีกหลายคนที่มีความเหมาะสม จึงเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนเท่านั้น เพราะขณะนี้การนับคะแนนการเลือกตั้ง สส.ยังไม่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการ