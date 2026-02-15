เขยระนองโดนแล้ว! ไม้กลองกระดอนฟาดหน้า “อนุทิน” ขณะตีกลองศาลเจ้าบ้านเกิดภรรยา

“อนุทิน” ควงภริยาเยือนระนอง ขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวบ้านที่เลือกพรรคภูมิใจไทยทั้ง สส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์ ก่อนไหว้ศาลเจ้าต่ายเตเอี๋ย อายุกว่าร้อยปี แล้วตีกลองโชว์แต่พลาด ไม้กลองกระดอนใส่หน้าเต็ม ๆ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่ออันดับ 3 พรรคภูมิใจไทย และนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดระนอง ร่วมคณะ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ นายอนุทินและคณะได้เข้าเยี่ยมครอบครัวของนางสาวธนนนท์ ภริยา ที่ร้านกาแฟและร้านอาหาร “จ๋าจ้าคอฟฟี่” ในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ภายหลังเพิ่งจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากนั้น นายอนุทิน พร้อมคณะ ได้ขึ้นขบวนรถแห่ไปรอบเขตตัวเมืองระนอง เพื่อขอบคุณประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้สมัคร ส.ส.เขต และลงคะแนนบัญชีรายชื่อแก่พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทินได้ใช้เครื่องขยายเสียงกล่าวทักทายและขอบคุณประชาชนด้วยสำเนียงใต้ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง ท่ามกลางประชาชนที่ทราบข่าวต่างออกมายืนโบกมือให้กำลังใจตามสองข้างทาง
คณะยังได้แวะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาลเจ้าต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองระนอง รวมถึงศาลเจ้าต่ายเตเอี๋ย ศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี หลังเสร็จสิ้นพิธี นายอนุทินได้ร่วมตีกลองประจำศาลเจ้าท่ามกลางเสียงเชียร์จากประชาชน ระหว่างนั้นได้เกิดเหตุที่สร้างความขบขัน เมื่อนายอนุทินตีกลองแล้วไม้กลองกระดอนกลับมาฟาดเข้าที่ใบหน้านายอนุทิน ถึงกับเซถอยหลัง แต่นายอนุทินยังยิ้มได้และวางไม้กลองแล้วเดินออกมา
ต่อมา นายวราวุธ และนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ได้ร่วมตีกลองต่อเนื่อง ท่ามกลางเสียงเชียร์ “ท่านรัฐมนตรี” จากประชาชนอย่างคึกคัก
ขบวนรถแห่สิ้นสุดที่สุสานเจ้าเมืองระนองพระยาดำรงสุจริตมิศรภักดี หรือคอซูเจียง ต้นตระกูล “ณ ระนอง” ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินถึงกระแสข่าวว่าพรรคกล้าธรรมจะเข้ารายงานตัวสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลในวันจันทร์นี้หรือไม่ โดยนายอนุทินได้ยิ้มและเลี่ยงตอบ พร้อมกล่าวเพียงว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำบุญและขอบคุณประชาชนชาวระนองที่ให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยมาอย่างต่อเนื่องถึง 3 สมัย
รายงานข่าวระบุว่า คณะของนายอนุทินใช้เวลาลงพื้นที่และทักทายประชาชนในเขตอำเภอเมืองระนองต่อเนื่องนานกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันเดียวกัน