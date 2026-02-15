"กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม" นำก๊วน นศ.9 สถาบันจัดประชามติจำลองถอดถอน กกต. ลั่นต้องชดใช้ความเลวร้าย

กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ประสานเสียงเครือข่าย นศ.9 สถาบัน จัดกิจกรรมลงประชามติจำลองเห็นชอบถอดถอน กกต. หรือไม่ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ลั่นต้องชดใช้ความเลวร้าย
วันนี้ (15 ก.พ.) เวลา 17.00 น. ที่สกายวอล์กแยกปทุมวัน เครือข่ายนักศึกษา 9 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เชียงใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำแหง และ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการจัดการลงประชามติจำลองประเด็นการถอดถอน กกต. โดยมีกลุ่มประชาชนผู้สนับสนุนจำนวนมากต่างทยอยมาต่อแถวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการออกเสียงลงประชามติจำลองดังกล่าวกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนได้นำป้ายข้อความวิพากษ์จารณ์การทำงานของ กกต. มาโชว์สร้างความครื้นเครงให้กับการชุมนุม ทั้งนี้ กิจกรรมการออกเสียงของประชาชนจำลองจะดำเนินไปจนถึงเวลา 19.00 น. แล้วหลังจากนั้น ก็จะนับคะแนนการออกเสียงลงประชามติจำลอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ภาคประชาชนจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อนัยยะถึงการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงลงประชามติที่โปร่งใสและสุจริต การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ามกลาง กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สน.ปทุมวัน ดูแลรักษาความปลอดภัย
จากนั้น เวลา 20.00 น. ทางกลุ่มนักศึกษา นำโดย นายธีรภัทร ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ ผู้ประสานงานกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเปิดเวทีปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมา ปรากฏหลักฐานเป็นที่ประจักษ์จำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มิได้เป็นไปโดยโปร่งใสสุจริต และเที่ยงธรรม ส่งผลให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อ กกต.ตกต่ำลงถึงขีดสุด โดยเฉพาะเหตุการเลือกตั้งที่ จ.ชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 ปรากฏหลักฐานความผิดปกติที่เป็นเหตุอันควรสงสัยหลายประการ แต่ กกต.กลับไม่ตอบสบสนองต่อการเรียกร้องของประชาชน โดยกล่าวอ้างว่าไม่มีหลักฐานที่มากเพียงพอมิได้ปฏิบัติต่อคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งอย่างเคารพและให้เกียรติ
“กระบวนการในการนับคะแนน การจัดการกับหีบบัตรเลือกตั้ง แบบขีดคะแนน และแบบรวมคะแนน ไปจนถึงการพิมพ์รหัสแท่ง (Barcode) และรหัสคิวอาร์ (QR code) ลงบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ปิดลับอีกต่อไปและส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง ปรากฏการณ์อันเป็นหายนะเหล่านี้ ทำให้ตระหนักได้ว่าต่อให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งประเทศก็อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากการนับคะแนนใหม่นี้ก็อาจไม่เป็นไปโดยโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม พวกเราขอเรียกร้อง ให้ กกต.ออกมาแสดงความรับผิดชอบและชดใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยตรง” นายธีรภัทร กล่าว
นอกจากนี้ นายธีรภัทร ยังกล่าวก่อนจะยุติการชุมนุมในเวลา 21.00 น. อีกว่า พวกเราขอเชิญชวนประชาชนทุกคน นิสิตนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย องค์กรภาคประชาสังคมทุกองค์กรและพรรคการเมืองทุกพรรค ออกมาพูดส่งเสียง ออกมาเรียกร้อง ถึงความไม่ปกติของการเลือกตั้ง สส.ในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนจงพร้อมเพรียงพร้อมใจกันทั้งประเทศเพื่อร่วมกันยืนยันว่า “กกต.ต้องชดใช้” ต่อความเลวร้ายทั้งปวงที่ปรากฏในครั้งนี้