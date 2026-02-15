ผู้เชี่ยวชาญ ซัด กกต.ออกแบบบัตรเลือกตั้งผิดเอง อย่าโบ้ย กปน. ลั่นถูกเรียกสอบติดต่อได้ มีนัก กม.- สื่อพร้อมช่วย

ผู้เชี่ยวชาญบล็อกเชน เผย กปน.ร้องขอความช่วยเหลือถูกสอบปมบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดหลุด อัดอย่าโยนความผิด จนท. ทั้งที่ กกต.ออกแบบผิดเอง ประกาศใครถูกเรียกสอบติดต่อได้ มีนัก กม.- สื่อ พร้อมช่วย
วันนี้ (15 ก.พ.) นายธนรัตน์ เกื้อวัฒนาพันธุ์ CEO บริษัท DomeCloud ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนและซอฟต์แวร์ โพสต์ภาพแชตข้อความที่มีรูปบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ปรากฏเป็นข่าว และข้อความขอช่วยเหลือที่คาดว่าจะเป็นจากกรรมการประจำหน่วยความเลือกตั้ง ซึ่งระบุว่า “ตอนนี้น้องที่เป็น กปน.เขาบอกว่าเขาโดนสอบที่อำเภอค่ะ เพราะเขาทราบว่าหน่วยนี้ที่ไหน เพราะรูปนี้หลุดไปค่ะ”
โดย นายธนรัตน์ ระบุว่า กกต. คุณผิดที่ออกแบบบัตรเลือกตั้งแบบนี้ อย่าหาเรื่องโยนความผิดให้เจ้าหน้าที่ กปน. วอนพี่ๆ สื่อ ช่วยทำข่าวและให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ กปน.ด้วยนะครับ พวกเค้าคือฮีโร่
สำหรับเจ้าหน้าที่ท่านใด ถูกเรียกสอบ ติดต่อผมได้เลย มีนักกฎหมายและพี่ๆ สื่อรอช่วยเหลือครับ เราไม่ทิ้งกันครับ พร้อมช่วยเหลือ