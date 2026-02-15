“บิ๊กเกรียง” ไม่ทิ้งชาวหาดใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาค 3 แสน ให้กับ มอ.หาดใหญ่ หนุนการดำเนินงานช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.หาดใหญ่) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนในการมอบ และมี รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รศ.ดร.พญ. มณทิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสุขภาวะนักศึกษา ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ
โดยพลเอกเกรียงไกร กล่าวว่า เงินบริจาคดังกล่าว ได้รับความเมตตาจาก พระเทพภาวนาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้นำไปมอบให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบทบาทเป็นอย่างมาก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ในการเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของจังหวัดสงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยเป็นที่ตั้งศูนย์พักพิง เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งมีผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยเข้ามาพักอาศัยชั่วคราว จำนวน 14,000 คน และมีการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง