"อนุทิน" โชว์ขับรถรางลพบุรี เปิดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

นายกฯ โชว์ขับรถรางลพบุรี เปิดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ 38 สะท้อนความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569
โดยมีนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกรัฐมนตรี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงาน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะศาลพระกาฬ และชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์บริเวณลานหน้าศาล จากนั้นไดัขับรถรางไปเยี่ยมชมตลาด และสวนราชานุสรณ์ ก่อนจะไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เพื่อชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมือง และพระบรมราชชนนีผู้ทรงรักษาศิลป์” จากนั้นสักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และไปยังเวทีกลาง เพื่อชมการแสดงเปิดงาน "น้อมอาลัยพระพันปี เทิดบารมีองค์นารายณ์ ราษฎร์รวมใจ รักชาติรักแผ่นดิน" โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่า งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถือเป็นงานประจำปีสำคัญที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโอกาสให้ได้รำลึกถึงบุญคุณแห่งบูรพกษัตริย์ ความรักชาติรักแผ่นดิน ที่ทำให้เรารักษาดินแดนมาได้จนถึงทุกวันนี้
“ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับคำว่า บ้านเกิดเมืองนอน เพราะมีความเชื่อว่า ถ้ามีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของบ้านเกิด ก็จะทำทุกอย่าง เพื่อรักษาความภาคภูมิใจนั้นไว้ ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับแขกที่มาเยือน การช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญในทุกมิติ รวมถึงการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ไว้ให้ลูกหลาน"
ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งนับเป็นยุคทองแห่งการพัฒนา ทำให้ลพบุรีเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรือง และเป็นที่รู้จักในหมู่นานาอารยประเทศ การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้ว ยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมทั้งทรงพัฒนาให้เป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตผ้ามัดหมี่ และงานศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี
ในวันนี้พี่น้องชาวลพบุรีได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย อันเป็นภาพที่งดงาม และน่าประทับใจ สะท้อนถึงความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรีที่ได้ร่วมกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ และเป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวลพบุรี การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดลพบุรีเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับจังหวัดอื่น ๆ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป" นายกรัฐมนตรี กล่าว