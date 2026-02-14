กกต.แจงข้อความอ้าง กปน.ถ่ายต้นขั้วเก็บไว้ให้หัวคะแนนตรวจสอบได้ ไม่เป็นความจริง

กกต.แจง ข้อความ "กปน.สามารถถ่ายต้นขั้วเก็บไว้ หัวคะแนนตรวจได้ 100% ว่าใครกา/ไม่กาแบบไม่มีเขย่ง" ไม่เป็นความจริง
วันนี้(14ก.พ.) สำนักงาน กกต.ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงการโพสต์ข้อความ “กปน.สามารถถ่าย ต้นขั้วเก็บไว้ แล้วหัวคะแนนตรวจได้ 100% ว่าใครกา/ไม่กา แบบไม่มีเขย่ง” นั้น สำนักงาน กกต.ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด หรือสายด่วน 1444