กลุ่มพลเมืองอิสระบุกหอศิลป์ฯ กินก๋วยเตี๋ยวประชด กกต.-เรียกร้องนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศ

กลุ่มพลเมืองอิสระ นำโดยอดีตแนวร่วมเยาวชนปลดแอก บุกหอศิลป์ฯ “กินก๋วยเตี๋ยว” ประชด กกต. พร้อมเรียกร้องนับคะแนนผลการเลือกตั้ง สส.ใหม่ทั่วประเทศ
วันนี้ (14 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นที่ผ่านมา กลุ่มพลเมืองอิสระ นำโดย นายกันตพัฒน์ มาตรบรรเทา อดีตแนวร่วมเยาวชนปลดแอก จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ภายใต้ชื่อ “นับใหม่ทั้งประเทศ” ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกร้องความโปร่งใสจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีมวลชนทยอยเข้าร่วมต่อเนื่อง
ทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมไฮไลท์ เพื่อสื่อสารถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีกิจกรรมกินก๋วยเตี๋ยว 6 คน เป็นการเล่นคำสื่อถึงตัวย่อของ กกต.เพื่อประชดประชันการทำงาน นอกจากนั้นได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเขียนข้อความระบายความในใจ และสะท้อนปัญหาที่พบจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งสารถึงผู้เกี่ยวข้อง
นายกันตพัฒน์ กล่าวว่า การรวมตัวครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีพรรคการเมืองใด แต่เป็นการตั้งคำถามต่อความรับผิดชอบของ กกต.โดยตรง หลังพบความผิดปกติในหลายพื้นที่ อาทิ การเคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งที่ดูไม่โปร่งใส ปัญหาบัตรเขย่ง และจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่ไม่ตรงกับยอดคะแนน การใช้อิทธิพลในพื้นที่ เช่น กรณีผู้ใหญ่บ้านมาควบคุมการลงคะแนน ระบบบาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ดบนใบลงคะแนนที่อาจระบุตัวตนได้ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิและทำลายความลับในการลงคะแนน การชี้แจงที่คลุมเครือ มองว่าการแถลงข่าวของ กกต.ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนและไม่คุ้มค่ากับภาษีประชาชน
แกนนำกลุ่มยืนยัน ว่าเสียงของประชาชนต้องได้รับการปกป้อง โดยหลังจากนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะยกระดับกิจกรรมเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จนกว่า กกต.จะแสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนใหม่หรือการจัดการเลือกตั้งใหม่หากจำเป็น
การรวมตัวครั้งนี้มีการรักษาความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ปทุมวัน กระจายกำลังดูแลความเรียบร้อยบริเวณ Skywalk และพื้นที่โดยรอบหอศิลป์ฯ ตลอดการทำกิจกรรม ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความสงบ