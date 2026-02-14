พรรคส้มส่อซวยหลังโซเชียลขุดขอ Laser ID หลังบัตรปชช.ของสมาชิกพรรค ส่อขัดกม.PDPA

วันนี้ (14 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า พรรคประชาชนใช้บริษัท Spectre C จำกัด มีที่ตั้งคือเลขที่ 167 อาคารอนาคตใหม่ ชั้นสี่ ย่านหัวหมาก กทม. ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับพรรคประชาชน เเละยังบอกว่าบริษัทนี้รับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) เเละงานด้านสื่อออนไลน์ให้พรรคประชาชน โดยวันนี้ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ โฆษกพรรคประชาชน ได้ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์พาสำรวจอาคารอนาคตใหม่เเละบริษัทดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีบัตรลงคะเเนนเลือกตั้ง สส.ทั้งสองแบบ ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าบาร์โค้ดเเละคิวอาร์โค้ดในบัตรสามารถสืบย้อนกลับไปได้ว่าบัตรใบนั้นใครเป็นคนลงคะแนน ซึ่งอาจไม่เป็นการลงคะเเนนลับตามที่กฎหมายเลือกตั้ง สส.กำหนด จนนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศรณ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. เพื่อขอให้ กกต.เปิดเผยข้อมูลต้นขั้วและบัตรเลือกตั้ง รวมถึงกรณีบาร์โค้ดเเละคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เเละระบุว่าจะดำเนินการเอาผิดสำนักงาน กกต.ทั้งทางเเพ่งและอาญา
ขณะที่ในเว็บไซต์พรรคประชาชน ในข่องการสมัครสมาชิกพรรคนั้น มีการให้ประชาชนที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ เเต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ขอให้ประชาชนกรอกเลขรหัสประจำตัวบัตรประชาชนสิบสามหลัก (เลขด้านหน้าบัตร) เเละรหัส Laser ID (รหัสสิบสองหลักด้านหลังบัตร) ด้วย ทั้ง ๆ ที่ Laser ID เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) เเละจะเปิดเผยได้เมื่อมีคำสั่งศาล/เจ้าของบัตรประชาชนยินยอม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Laser ID คือรหัสที่เจ้าของบัตรประชาขนจะใช้กรอกในการลงทะเบียนออนไลน์ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเล็อกอินผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือให้ข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ/สถาบันการเงิน เเละเมื่อพรรคประชาชนขอข้อมูล Laser ID นี้จากสมาชิกพรรคนั้น มีข้อสังเกตว่าพรรคใช้อำนาจกฎหมายฉบับใดดำเนินการ
เเม้เว็บไซต์พรรคประชาชนได้เเจ้งข้อความในการให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคระบุ Laser ID ว่า
"คำชี้แจงกรณีการขอข้อมูล Laser code หลังบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครสมาชิกพรรค และการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กำหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (มาตรา 24 ประกอบมาตรา 9 (1)) และการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด พรรคการเมืองห้ามรับบริจาคจากบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย (มาตรา 74) ดังนี้ วิธีการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำเป็นต้องยืนยันด้วย "รหัสกำกับบัตรประจำตัวประชาชน" (Laser code) เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากความจำเป็นทางกฎหมาย
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาชน"
เเต่บนเว็บไซต์ อบต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (https://www.srakaeo.go.th/news-detail?hd=2&id=160024) เเจ้งเตือนไว้ว่า
"รู้ไหม...ทำไมถึงห้ามถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังโดยเด็ดขาด 1. มีเลข Laser ID ที่ต้องใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินใช้ทำธุรกรรม ตรวจสอบ และยืนยันตัวตน 2. อาจถูกสวมรอยนำข้อมูลในบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมาย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องถ่ายด้านหลังบัตร หรือต้องกรอกข้อมูลเลข Laser ID ให้ดำเนินการตามนี้
1. หากบางหน่วยงาน ยืนยันว่าต้องถ่ายสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและหลัง ให้เราปิดเลข Laser ID ตอนถ่ายสำเนา
2. หากต้องกรอกข้อมูลเลข Laser ID ด้านหลังบัตร ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้น เป็นของหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินจริงหรือไม่ และระวังเรื่องเว็บไซต์ปลอม
ที่สำคัญ หากต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันต่าง ๆ ให้ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น เพราะโดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์และวันที่ให้ชัดเจนทุกครั้ง
เกร็ดความรู้เพิ่มเติม : 1. ในอดีตวันหมดอายุบัตรประจำตัวประชาชนจะอยู่ด้านหลังบัตร จึงต้องถ่ายทั้งหน้าและหลัง 2. ปัจจุบันสามารถใช้ข้อมูลจากในชิปการ์ดด้านหน้าบัตร แต่อาจจะยังไม่แพร่หลาย จึงมีบางหน่วยงานยังต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ 3. กรมการปกครองประกาศมีประกาศตั้งแต่ 22 มีนาคม 2556 ว่าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ยังจำเป็นต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ควรถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าเพียงด้านเดียว (ประกาศที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๓) ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก เพจลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีข้อสังเกตว่าพรรคการเมืองนั้นจัดตั้งขึ้นตาม พรป.พรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองไม่ใช่หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐหรือสถาบันการเงินที่จะมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้ เเม้พรรคประชาชนจะโพสต์เหตุผลในการขอ Laser ID ของผู้จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคไว้ เเต่เมื่อพิจารณาประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องการรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน กกต.
ข้อ 5 ระบุว่า เอกสารการรับสมัครสมาชิกพรรคการเมืองประกอบการรายงาน ตามข้อ 4 ประกอบด้วย
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
(2) สําเนาทะเบียนบ้านหน้า
(3) สําเนาหนังสือสําคัญการแปลงสัญชาติกรณีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ยืนยันแทนได้
(4) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าบํารุงพรรคการเมือง
ข้อ 6 ให้พรรคการเมืองเป็นผู้นําเข้าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามข้อ 24(6) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และต้องให้สมาชิกพรรคการเมืองตรวจดูได้โดยสะดวก รวมทั้งประกาศชื่อตัวและชื่อสกุลของสมาชิกพรรคการเมืองให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ดังนั้น กรณีนี้พรรคประชาชนอาจจะเข้าข่ายละเมิดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกพรรคได้ เเม้จะอ้างว่าสมาชิกพรรคยินยอมก็ตาม เเละตอนนี้ข้อมูล https://party.ect.go.th/party-info/32 ของสำนักงาน กกต.ระบุว่า พรรคประชาชนนั้น จำนวนสาขาพรรคมีหกเเห่ง จำนวนตัวเเทนพรรคมี 71 จังหวัด จำนวนสมาชิกพรรคมี 110138 คน เงินบริจาค 95.92 ล้านบาท จากผู้บริจาค 51828 ราย ส่วนเงินอุดหนุนให้เเก่พรรคการเมืองจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองปี 2568 นั้น พรรคประชาขนยังไม่ได้รับ เพราะพรรคประชาชนเปลี่ยนขื่อมาจากพรรคถิ่นกาขาวชาววิไล เเละขอเปลี่ยนชื่อบัญชีธนาคาร