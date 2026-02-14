"ไอติม" ยัน ปชน.เดินหน้าเป็นแกนนำฝ่ายค้าน ไม่ได้คุย "ธรรมนัส" หลังมีข่าวโดนทวง ก.เกษตรฯ โยนพรรคร่วมไปคุยกันเอง

"พริษฐ์" ยัน พรรคประชาชน เดินหน้าเป็นแกนนำฝ่ายค้าน ไม่ได้คุย "ธรรมนัส" หลังมีข่าวภูมิใจไทยเรียกกระทรวงเกษตรฯ คืน เป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลไปคุยกันเอง ชี้ประชาชนอยากเห็นพรรคร่วมรัฐบาลจะผลักดันนโยบายที่ต่างกันอย่างไร
วันที่ 14 ก.พ.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน แถลงกรณีที่หากพรรคภูมิใจไทย ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ พรรคประชาชนพร้อมตั้งรัฐบาลหรือไม่ว่า ตอนนี้ พรรคภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว เห็นได้จากการประกาศจับมือกับพรรคเพื่อไทย และ พรรคเล็กอีก ซึ่งตัวเลข สส.ที่ได้เกิน 250 คนแล้ว และในเชิงหลักการ พรรคประชาชนยืนยันมาตลอด ว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรม ที่พรรคอับดับหนึ่งจะรวมเสียงตั้งรัฐบาล และเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาว่า พรรคประชาชนไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่ง พรรคประชาชนก็เคารพสิทธิ์ของพรรคอันดับหนึ่ง และพรรคประชาชนก็เป็นฝ่ายค้าน โดยไม่เข้าร่วมรัฐบาล ยืนยันว่าพรรคประชาชนทำหน้าที่เป็นแกนนำฝ่ายค้าน
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า พรรคภูมิใจไทยจะเอากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืนจากพรรคกล้าธรรม เรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้คุยกับพรรคประชาชนหรือไม่ นายพริษฐ์ ยืนยันว่า ไม่มีการคุยกัน เป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่จะคุยกันเอง แต่สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือวาระที่พรรคการเมืองพรรคจะผลักดันร่วมกัน เมื่อมีหลายพรรคมาจับมือตั้งรัฐบาล ประชาชนย่อมอยากเห็นว่า นโยบายที่ต่างกัน จะหาข้อสรุปในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไร เพราะแต่ละพรรคก็ต้องการทำนโยบายที่หาเสียงไว้ให้สำเร็จ ซึ่งเมื่อวานยังไม่เห็นความชัดเจนว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะผลักดันวาระอะไรเป็นเรื่องแรกๆ