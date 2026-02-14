ปชน.มอบ "หมอวาโย" เก็บข้อมูลฟ้อง กกต.ปมบาร์โคตบัตรเลือกตั้ง ชี้เป็นช่องโหว่อาจส่งผลเลือกตั้งครั้งหน้า

พรรคประชาชนมอบ "หมอวาโย" เก็บข้อมูลฟ้อง กกต.-เลขาฯ ผิด ม.157 ปมทำบาร์โคตไว้ในบัตรเลือกตั้ง ชี้ เป็นช่องโหว่ อาจส่งผลเลือกตั้งครั้งหน้า
วันที่ 14 ก.พ.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึง ประเด็นในบัตรเลือกตั้ง มีบาร์โคด ที่สามารถสืบย้อนหลังหาต้นขั้วบัตรได้ ว่า เมื่อวานนี้ กกต.มีข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ว่าบาร์โคด สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้สิทธิได้ ในเชิงทฤษฎี เรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะ การลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับตามหลักการที่สังคมเข้าใจ โดยประเด็นสำคัญ ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะย้อนตรวจว่าใครกาอะไรยากหรือง่าย แต่อยู่ที่ว่ามีใครเข้าถึงการระบุตัวตนในบัตรใบนั้นได้ เป็นการเปิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ เปิดให้พรรคการเมืองเข้าถึงระบบไปเช็คข้อมูลว่าใครลงคะแนนอย่างไร เช่นการใช้อำนาจเงิน บังคับให้ผู้มาใช้สิทธิ จำเลขต้นขั้ว มาแจ้งหัวคะแนน ย้ำว่าไม่ว่าจะเก็บไว้อย่างดีแค่ไหน หากเข้าถึงตัวเลขได้ ก็เสี่ยงหรือ หากกมี กปน.ทุจริต ถ่ายภาพบัตรต้นขั้ว ออกมาก็ทำได้ แม้ กกต.จะชี้แจงว่าทำเพื่อความปลอดภัย แต่การใส่บาร์โคดเปิดช่องขนาดใหญ่ ที่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นภัยกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังนั้น การมีบาร์โคดอยู่ในบัตรเลือกตั้ง อาจเป็นส่งผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย หากในอนาคตข้อมูลรั่วไหลออกไป จะทำให้รู้ว่า ประชาชนลงคะแนนให้พรรคไหนบ้าง และจะส่งผลต่อการเลือกตั้ง สร้างการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
พรรคประชาชนยืนยันตรวจสอบไม่ใช่เพื่อการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง แต่ต้องการปกป้องเสียงข้องประชาชน ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่จงใจทุจริต ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย จึงได้มอบหมายให้ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรื่อง รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย รวบรวมข้อเท็จจริง ทำคำร้อง ยื่นฟ้องศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดำเนินคดีกับ กกต.และเลขา กกต.ตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ