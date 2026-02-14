"ไอติม" ยัน "ส้ม" ปลอด IO เคยจ้าง "สเปกเตอร์ ซี" แค่ให้ทำสื่อพรรค ส่วนชั้น 4 ตึกอนาคตใหม่เป็นที่ทำงานฝ่ายกฎหมายและทะเบียน

‘พริษฐ์‘ ยืนยัน ปชน.ไม่มี IO ยอมรับเคยจ้าง "สเปกเตอร์ ซี" แต่แค่ให้ทำสื่อพรรค โดยใช้เงินกองทุนจาก กกต.ต้องชี้แจงตามระเบียบ ส่วนชั้น 4 ตึกอนาคตใหม่เป็นที่ทำงานของฝ่ายทะเบียนและกฎหมาย ไม่เคยปิดกั้นการเข้าพื้นที่
วันนี้ (14 ก.พ.69) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งโดยระบุว่า พรรคประชาชนมีการว่าจ้างบริษัท สเปกเตอร์ ซี ที่อยู่ชั้น 4 ของพรรคอนาคตใหม่ (ที่ทำการพรรค) เพื่อปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสาร (IO)
นายพริษฐ์ ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีการว่าจ้างบริษัทใด ๆ มาดำเนินการ IO ขณะนี้อยู่ขั้นตอนพิจารณาว่าจะต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์เพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัย โดยบริษัทสเปกเตอร์ ซี เป็นบริษัทที่พรรคเคยว่าจ้างให้ผลิตสื่อในเพจพรรค เช่น กราฟิกหรือวิดีโอ หากว่าจ้างครั้งไหนใช้เงินกองทุน กกต.ก็จะต้องมีการชี้แจงตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริงในเชิงบริษัทสามารถค้นหาได้ในเชิงสาธารณะ ขอย้ำว่าพรรคประชาชนไม่ได้มี IO แต่อย่างใด ทั้งนี้ชั้น 4 ของอาคารอนาคตใหม่ เป็นที่ทำการของพนักงานประจำของพรรคประชาชน มีฝ่ายทะเบียนและฝ่ายกฎหมาย เราไม่เคยมีการปิดกั้นการเข้าไปถ่ายทำในพื้นที่
เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับนางสาวธิษะณา เป็นการส่วนตัวหรือไม่ นายพริษฐ์ ระบุว่าหากมีการวิพากษ์วิจารณ์พรรคจากประชาชน หรืออดีตคนที่เคยทำงาน พรรคก็เฝ้าติดตามอยู่ว่าข้อกล่าวหา ข้อวิจารณ์เป็นเรื่องอะไร หากเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน เช่นกรณีที่กล่าวหาพรรคว่ามี IO ก็จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชน ส่วนถ้าเป็นความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งที่แสดงออก ขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน