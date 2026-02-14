ศาลปกครองรับแล้วคดีบาร์โค้ดบนบัตร ทนายความยื่นฟ้องขอให้ระงับการรับรองผล-จัดเลือกตั้งใหม่

ศาลปกครองกลางรับเรื่องคดี ทนายความยื่นฟ้อง กกต.ขอให้สั่งระงับการรับรองผล สส.แล้วจัดเลือกตั้งหมด เหตุมีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง สืบย้อนหลังหาคนกาบัตรได้ ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับ
จากกรณีที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง สส.ซึ่งอาจทำให้สามารถแกะรอยย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้กาบัตร ทำการลงคะแนนไม่เป็นความลับ ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้น นายธนู รุ่งโรจน์เรืองฉาย ทนายความ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้สั่งระงับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง และให้จัดการเลือกตั้งใหม่นั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ก.พ.นายธนู รุ่งโรจน์เรืองฉาย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thanu Rungrotreungchai เปิดเผยถึงความคืบหน้า โดยระบุว่า ศาลปกครองกลางออกหมายเลขคดีดำที่ 304/2569
จากกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและ QR code ที่ทำให้สามารถสืบย้อนกลับไปหาต้นขั้ว จนสามารถติดตามได้ว่าบัตรใบไหนลงคะแนนโดยใคร จนทำให้การเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมาสูญเสียความเป็นความลับในการลงคะแนนไป
ผมได้ยื่นฟ้อง กกต. ต่อศาลปกครองกลาง ผ่านทาง e-filing ขอให้
1. จัดเลือกตั้งใหม่ โดยพิมพ์บัตรเลือกตั้งให้ไม่สามารถ track กลับได้ และเผาทำลายบัตรเลือกตั้งเดิมที่ได้ลงคะแนนไว้แล้วเสียทั้งหมด
2. ขอให้พิพากษาตามข้อ 1. เป็นการเร่งด่วนตามข้อ ๔๙/๒ ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปนั้นเป็นเรื่องที่กระทบประโยชน์สาธารณะเป็นอย่างสูง เป็นกลไกกำหนดทิศทางของประเทศ ในส่วนของการเผาทำลายบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการลงคะแนนมาแล้ว หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจมีการสืบย้อนกลับว่าผู้ลงคะแนนแต่ละคนลงคะแนนให้ผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดได้
3. ขอให้ระงับการประกาศรับรองผลเลือกตั้งไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
4. ขอให้ศาลมีคำสั่งตามข้อ 3. โดยเร่งด่วนตามข้อ ๗๖/๑ ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพราะผู้ถูกฟ้องคดีอาจประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเมื่อรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว ย่อมเกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยา