"อนุทิน" เปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสืบสาน ส่งเสริมท่องเที่ยวยั่งยืน

นายกฯ เปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2568 ชูอยุธยา แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทย เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 19.00 น. ณ บริเวณเวทีกลาง (วัดพระราม) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยานายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้วางพวงมาลัยและผูกผ้าสีชมพูสักการะศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนร่วมชมการแสดงพิธีเปิด “ยอยศยิ่งมหาสวรรค์ชั้นฟ้า งามเลอค่าอยุธยามรดกโลก”
จากนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานว่า นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของไทยยาวนานกว่า 417 ปี เป็นศูนย์กลางแห่งการปกครอง เศรษฐกิจการค้า และวัฒนธรรม มีการติดต่อสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศ ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างงดงาม และหล่อหลอมเป็นเอกลักษณ์ของสยามที่โดดเด่นไม่เหมือนชาติใด
ร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองยังคงปรากฏให้เห็นผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปกรรม และผังเมืองโบราณ ซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำลึกของบรรพชน โดยเฉพาะการใช้แม่น้ำล้อมรอบเมือง เป็นทั้งเส้นทางคมนาคม แหล่งหล่อเลี้ยงชีวิต และยุทธศาสตร์ป้องกันเมือง แสดงถึงความชาญฉลาดและวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทย
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ด้วยคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก นับเป็นเกียรติภูมิของประเทศ และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ การจัดงานในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเฉลิมฉลองเกียรติยศแห่งอดีตเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันสำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่า และแสดงพลังความสามัคคี ในการร่วมกันบำรุง รักษา สืบสาน และอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าแห่งนี้ ไว้ให้เป็นสมบัติอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
“ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ คู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนดวงพระวิญญาณของบูรพกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้โปรดดลบันดาลให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และนำมาซึ่งความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่พี่น้องประชาชนตลอดไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ทำพิธีเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2568 อย่างเป็นทางการ โดยกดปุ่ม “ปลาตะเพียนสาน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความมั่นคง มั่งคั่ง ความสุข และความขยันหมั่นเพียร อันสะท้อนภูมิปัญญาโบราณของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดงานฯ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมร้านกาชาดของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมการแสดงโดรนแปรอักษร และบรรยากาศบริเวณถนนกินเส้น จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการจำหน่ายสินค้าเกษตรและตลาดย้อนยุค