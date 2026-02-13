วาเลนไทน์ 69 ชี้ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่มากกว่า SEX เปิดผลสำรวจ วัยรุ่นไทย 73.4% เชื่อความรักที่ดีต้องเคารพให้เกียรติกัน 67.4%

เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ 2569 Active Youth รักต้องรู้.... ความสัมพันธ์ที่ดี ที่มากกว่า SEX รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักอย่างเหมาะสม และสามารถตัดสินใจได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์เป็นวันที่ทุกคน ทุกความสัมพันธ์ ควรได้รับความรัก แต่ไม่ลืมที่จะเห็นถึงคุณค่าของตนเองด้วย ที่สำคัญต้องรู้เท่าทันและอยู่ให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและชีวิต โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และการพนัน จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2567 พบกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่อายุ 15-24 ปี
มีแนวโน้มดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอยู่ที่ 24.8% ลดจากปี 2564 อยู่ที่ 34.7% ขณะที่การดื่มแล้วขับอยู่ที่ 33.06% ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน 25.09% ข้อมูลจากมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้รวบรวมข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในปี 2567 มากถึง 1,529 ข่าว เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 40% โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้น 29.3% และยาเสพติด 26.9% ส่วนปัญหาการพนัน ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566 พบกลุ่มอายุ 15-25 ปี เล่นพนันออนไลน์ 32.3% หรือ 2.9 ล้านคน โดย 1 ใน 4 หรือ 739,000 คน เสี่ยงเป็นนักพนันหน้าใหม่
“สสส. และภาคีเครือข่าย หวังว่าเทศกาลแห่งความรักปีนี้ ทุกคนจะร่วมกันมอบความรักให้แก่กันมากขึ้น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งคู่รัก พ่อแม่ ลูกหลาน ญาติสนิท เพื่อนพ้องพี่น้อง เพื่อนบ้านรวมถึงเพื่อนร่วมโลก และอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันส่งพลังแห่งความรักให้แผ่ขยายออกไป ด้วยการช่วยกันส่งเสริมการจัดกิจกรรมเดือนแห่งความรักและใช้ชีวิตที่ห่างไกลปัจจัยเสี่ยงทุกรูปแบบ" ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว
นางสาวปาลิณี ต่างสี ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นผู้ที่อายุ 13-25 ปี จำนวน 3,185 คน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดบางพื้นที่ ช่วงต้นเดือนก.พ. 2569 พบว่า 55.2% มองว่าการเรียนรู้เรื่องเพศจะช่วยให้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้น 64% มองว่าเรื่องเพศต้องสมัครใจทั้งสองฝ่าย ขณะที่ 55.3% มองว่าความรักไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยการมีเพศสัมพันธ์ และ 58.5% เห็นว่าถ้ายังไม่พร้อม ถือเป็นเหตุผลที่ดีในการปฏิเสธ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง 73.4% เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดย 68.7% เห็นว่าหากมีเรื่องไม่สบายใจต่อกันก็ควรหาโอกาสสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจ 68.9% รับฟังความคิดเห็น 67.4% เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องไม่กดดันกัน และ 49.5% เห็นว่าการเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ใช้อำนาจเหนือกว่าจะทำให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาได้
“หากมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ พบว่า คู่รัก 56.8% เลือกพูดคุยปรับความเข้าใจกัน 15.9% ใช้การขอโทษ ขณะที่ 67.4% มองว่าถ้าแฟนหรือคู่รักเข้าไปยุ่งกับปัจจัยเสี่ยง เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด การพนัน บุหรี่ไฟฟ้า จะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ จึงไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ขณะที่ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ช่วงวาเลนไทน์คือ เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน 76.5% การใช้สิ่งเสพติด 52.8% การเข้าไปที่อโคจร/พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง 50.8% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 48.9% การถูกบังคับหรือกดดัน 33.4%” ทั้งนี้ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน จะร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ในช่วงวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569 ในพื้นที่ที่มีการรวมตัวของเด็ก เยาวชน ใน จ.ลำพูน จ.พิษณุโลก จ.สกลนคร จ.กาฬสินธุ์ จ.นครศรีธรรมราช และ
จ.สงขลา ด้วยเช่นกัน นางสาว ปาลิณี กล่าว
นางสาวเอ (นามสมมติ) กล่าวว่า ตนอยู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่แยกทางกัน ทำให้รู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ปัจจุบันตนมีแฟนคบมา 3 ปีแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ดื่มน้ำกระท่อม เล่นการพนัน ทำให้ร่างกายผอม คนคิดว่าติดยาเสพติด ตนหวังดีต้องการให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีขึ้น ซึ่งแฟนของตนก็เริ่มจากเลิกดื่มน้ำกระท่อม ในช่วงแรกๆ จะมีอาการนอนไม่หลับ สะอึก เรอ และขณะนี้พยายามเลิกสูบบุหรี่ ส่วนเรื่องดื่มปัจจุบันเขาดื่มลดลง จากเดิมที่เคยดื่มทุกวันหลังเลิกงาน ซึ่งการที่สามารถค่อยๆ ลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ลงได้ เพราะพยายามร่วมกัน หวังดีต่อกันไม่คาดโทษหรือบีบบังคับ อยากให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
“ขอฝากถึงคู่รักทุกคนว่าหากเป็นไปได้ควรลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน อาจจะทำให้เกิดความสูญเสีย ทั้งต่อตนเองและครอบครัวได้ นอกจากนี้ ขอเตือนเนื่องในเทศกาลแห่งความรัก คนมีคู่ควรรักอย่างปลอดภัย เรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ แต่ขอให้มีการป้องกัน เพื่อป้องกันผลที่จะตามมาในอนาคต” นางสาวเอ กล่าว