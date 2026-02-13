รัฐบาลสั่งด่วน ระดมอากาศยานขนน้ำดับไฟป่าสะแกราช เร่งคุมสถานการณ์ต่อเนื่องพรุ่งนี้

รัฐบาลสั่งด่วนระดมอากาศยานดับไฟป่าสะแกราช โคราช บินทิ้งน้ำ 10 เที่ยว เร่งคุมสถานการณ์ต่อเนื่องพรุ่งนี้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุชาติ ชมกลิ่น ได้สั่งการเร่งด่วนกรณีเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการบินสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุมสถานการณ์และจำกัดความเสียหายให้ได้โดยเร็ว
รองโฆษกฯ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดับไฟป่าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้อำนวยการเหตุการณ์ พร้อมบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่
เมื่อเวลา 16.30 น. ชุดปฏิบัติการบินได้สนับสนุนคณะผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่า จำนวน 1 เที่ยวบิน พบจุดไฟลุกไหม้เป็นแนวยาวในพื้นที่ป่าเต็งรัง ซึ่งมีเชื้อเพลิงประเภทหญ้าและไผ่เพ็กสะสมจำนวนมาก ทำให้ไฟลุกลามได้รวดเร็ว จังหวัดจึงขอรับการสนับสนุนอากาศยานเข้าดำเนินการบินทิ้งน้ำเพื่อเร่งควบคุมเพลิง
ต่อมาเวลา 17.00 น. ได้สนับสนุนภารกิจบินทิ้งน้ำดับไฟป่า รวม 10 เที่ยวบิน สามารถควบคุมและดับไฟได้บางส่วน ลดความรุนแรงของสถานการณ์ลงในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 08.30 น. จะเริ่มปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง โดยจัดบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าเพิ่มเติมอีก 1 เที่ยวบิน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสุชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเร่งควบคุมไฟป่าอย่างเต็มกำลัง เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่