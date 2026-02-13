สะพัด! ภท.ขอยึดกระทรวงเกษตรฯ ต่อรอง "กล้าธรรม" หวังให้ "ศุภจี" คุมแทน ขู่ถ้าไม่ยอมไม่ได้ร่วมรัฐบาล

ภูมิใจไทยจ่อยึดกระทรวงเกษตรฯ ต่อรอง “กล้าธรรม” ร่วมรัฐบาล หวังให้ "ศุภจี" กำกับดูแล เดินหน้ากระจายสินค้าเกษตรฯ คู่ส่งออก ขู่ถ้าไม่ถอย ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน ล่าสุด "ธรรมนัส" ยังไม่ยอม ภท.จึงเร่งเปิดตัวพรรคเล็กและเพื่อไทยกดดัน
วันที่ 13 ม.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ถึงความคืบหน้าจัดตั้งรัฐบาลว่า พรรคได้มีการประเมินคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชื่อว่าจะมีการประกาศรับรองผลเลือกตั้งโดยเร็ว จึงจำเป็นต้องรีบจัดตั้งรัฐบาล โดยล่าสุดพรรคภูมิใจไทยได้รวมเสียง โดยพรรคภูมิใจไทย 193 เสียง พรรคเพื่อไทย 74 เสียง พรรคกล้าธรรม 58 เสียง และพรรคเล็กทั้งหมดที่มีทั้งสิ้น 35 เสียง ยกเว้น พรรคไทยภักดี 1 เสียง พรรคประชาชาติ (ปช.) 5 เสียง และพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) 2 เสียง ทำให้มีเสียงพรรคเล็กร่วมรัฐบาล 27 เสียง แต่ปรากฏว่าทางพรรคภูมิใจไทย ต้องการให้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นั่งรองนายกฯ ควบกระทรวงพาณิชย์ และกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การผลิตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องกับการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ไปในทิศทางเดียวกัน จำเป็นต้องให้กระทรวงเกษตรฯ ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม รับผิดชอบอยู่ มาอยู่ในโควตาพรรคภูมิใจไทย
แต่ล่าสุด ร.อ.ธรรมนัส ยังไม่ยอม ต้องการยึดโควตาเดิม ทำให้พรรคภูมิใจไทย จำเป็นต้องเปิดตัวพรรคเพื่อไทยและพรรคเล็กอื่นๆ เพื่อให้พรรคกล้าธรรมยอมคลายเก้าอี้ ไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ได้ร่วมรัฐบาล อีกทั้งหลายๆ กลุ่มในพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ค่อยพอใจพรรคกล้าธรรม ที่เดินเกมการเมืองเจาะฐานของพรรคภูมิใจไทยในหลายพื้นที่ ทั้งพื้นที่ของนายวราวุธ ศิลปอาชา นายชาดา ไทยเศรษฐ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเชิญเข้าร่วมหรือไม่ ขณะที่ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน รักษาการหัวหน้าพรรค พปชร. ที่ได้เดินทางมาพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ยื่นเงื่อนไขขอนั่งกระทรวงเดิม