“นฤมล” เผย นายกฯสั่งเยียวยา 1 ล.ครอบครัว “ผอ.ศศิพัชร” ศธ.พิจารณาบำเหน็จพิเศษ-ให้ทายาทรับราชการ

รมว.ศธ. เผย "นายกฯอนุทิน" สั่งอนุมัติเงินเยียวยา 1 ล้านให้ครอบครัว “ผอ.ศศิพัชร” ขณะที่ ศธ.พิจารณาบำเหน็จความชอบพิเศษ-เปิดทางบรรจุทายาทรับราชการตามหลักเกณฑ์ ยัน ดูแลผู้บาดเจ็บและฟื้นฟูจิตใจเต็มที่
เมื่อวันที่ (13 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 19.00 น.ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุคนร้ายบุกยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา ว่า ภายหลังเกิดเหตุได้เร่งลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมให้กำลังใจครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และได้รายงานสถานการณ์นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุ
โดยนายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้ใช้งบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเยียวยาครอบครัวของ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องนักเรียน โดยเห็นว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ และสมควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภายหลังการลงพื้นที่เมื่อค่ำวานนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดทำรายละเอียดเสนอไปยังคณะกรรมการกองทุนของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยด่วน ซึ่งกระทรวงฯ ได้ส่งข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา และล่าสุด ได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการเยียวยาให้แก่ครอบครัวของ นางศศิพัชร สินสโมสร จำนวน 1 ล้านบาท โดยในวันอังคารที่ 17 ก.พ.จะมีการมอบเงินเยียวยาดังกล่าวให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางศศิพัชร เพื่อร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพต่อวีรกรรมอันกล้าหาญ
ส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะนักเรียนที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา จะต้องรอเอกสารรับรองแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ก่อนดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่ปล่อยให้ครอบครัวใดต้องเผชิญกับผลกระทบเพียงลำพัง
นอจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับให้ ศธ.พิจารณาสิทธิประโยชน์และบำเหน็จบำนาญความชอบเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้พิจารณาช่วยเหลือครอบครัวของ ผอ.ศศิพัชร เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีและยกย่องครูผู้เสียสละ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 12/2562 ให้ส่วนราชการสามารถพิจารณาการสงเคราะห์และช่วยเหลือบรรจุทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้ ซึ่ง ผอ.ศศิพัชร มีบุตรธิดา จำนวน 2 คน กำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามลำดับ โดยเมื่อจบการศึกษาก็สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ในกรณีที่ทายาทประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ