ภท.เปิดตัวเพิ่ม 3 พรรคเล็กดัน "อนุทิน" เป็นนายกฯ นัด กธ.เป็นลำดับถัดไป

"ภูมิใจไทย" แถลงเปิดตัวพรรคเล็กร่วมรัฐบาลเพิ่มอีก 3 พรรค "รวมใจไทย-ไทยทรัพย์ทวี-รวมพลังประชาชน" พร้อมดัน "อนุทิน" เป็นนายกฯ เตรียมนัด "กล้าธรรม" เป็นลำดับถัดไปหลังคุยเพื่อไทย
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2569) นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยว่าสมาชิกผู้แทนราษฎร ได้แก่ นายบุญรวี ยมจินดา พรรครวมใจไทย 1 ที่นั่ง นายทวีทรัพย์ ตัดสมัย พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 ที่นั่ง และ นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์ พรรครวมพลังประชาชน 1 ที่นั่ง รวม 3 พรรค รวมทั้งยังมีนายสุรสิทธิ์ มัจฉาชาเดช หัวหน้าพรรคใหม่ (มาแทน ว่าที่สส.ของพรรค) 1 ที่นั่ง ซึ่งเปิดตัวไปแล้วเมื่อวานนี้ (12 ก.พ.) ได้พูดคุยกับผู้บริหารพรรคภูมิใจไทย โดยยืนยันในการสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี
นายบุญรวี ระบุว่า ในฐานะหัวหน้าพรรครวมใจไทย รับปากประชาชนไว้ว่านโยบายถือว่าเป็นเรื่องยินดีที่จะได้ผลักดันนโยบายให้กับประชาชน และขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลจะไปตลอดรอดฝั่ง
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าจะมี ว่าที่ สส.จำนวน 30 คนจากพรรคเล็กจะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นความจริงหรือไม่ นางสาวแนน ระบุว่า หากมีการพูดคุยกับพรรคการเมืองใดจะมีการแถลงข่าวให้ทราบอย่างเป็นทางการ ส่วนการพูดคุยกับพรรคอื่นนั้นได้แถลงข่าวให้ชัดเจนแล้วว่า ได้มอบหมายให้หัวหน้าและเลขาธิการพรรค เป็นผู้ดำเนินการเจรจา ส่วนการนัดหมายพรรคกล้าธรรมแล้วหรือไม่นั้น ระบุว่า เป็นไปตามที่นายอนุทิน ได้ระบุไว้ว่าจะมีการเจรจาตามลำดับหลังจากพรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้มีจำนวน 6 พรรคเล็ก 9 ว่าที่ สส. ที่มาร่วมแถลงข่าวกับพรรคภูมิใจไทยเพื่อสนับสนุนในอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พรรคเศรษฐกิจ 3 คน พรรครวมใจไทย 2 คน พรรคไทยทรัพย์ทวี พรรคใหม่ พรรครวมพลังประชาชน พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคละ 1 คน