นายกฯ เผย ถกทีมศก.ร่วมเลขาฯสภาพัฒน์ เตรียมขับเคลื่อนนโยบายที่ให้สัญญากับปชช.

“อนุทิน” เผย วงประชุมทีมเศรษฐกิจ ร่วมเลขาฯ สภาพัฒน์ เตรียมขับเคลื่อนนโยบายตามที่ให้สัญญากับประชาชน
วันนี้ (13ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจถึงการขับเคลื่อนนโยบายว่า โดยจะนำนโยบายที่ได้สัญญากับประชาชน นำมาจัดลำดับ จัดโครงสร้าง เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่างคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยในวันนี้ เช่นเลขาธิการสภาพัฒน์ ขยายเพื่อพูดคุยว่าจะต้องมีการเพิ่มหรือขยายในส่วนใดบ้าง
ซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์ ก็จะต้องเข้ามาตรวจว่า นโยบายของรัฐบาล โดยจะยกโครงร่างนโยบายของพรรคภูมิใจไทย และสภาพัฒน์ก็จะจะต้องนำนโยบายเหล่านี้ไปเกลา เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม