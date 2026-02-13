เลขาฯปชป. มอง ภท.-พท.ร่วมตั้งรบ.สร้างความมั่นคงทางตัวเลข เตือนระวังแบ่งเค้กรมต. แย้มศึกหน้าผู้ว่ากทม.

“เลขาฯปชป.” มอง “ภท.-พท.” จับมือตั้งรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคงทางตัวเลข เตือนให้ระวังปัญหาแบ่งเค้ก รมต. แย้ม "อภิสิทธิ์" บอกเป้าต่อไปศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
วันนี้ (13ก.พ.) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ว่า คงเป็นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยประเมินแล้ว ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นยังไม่มีใครส่งเทียบเชิญให้เข้าไปเจรจา โดยสถานะของพรรคที่มี 22 เสียง ไม่ขอประเมินอะไร ส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลหลังจากนี้จะมีเสียงเข้มแข้งเกิน 300 เสียงนั้น ตนมองว่าพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องหาโอกาสที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางตัวเลข แต่หากย้อนดูอดีตความมั่นคงทางตัวเลขไม่ได้หมายความว่าจะเป็นรัฐบาลที่มั่นคงระยะยาว ยิ่งตัวเลขมากอาจมีปัญหาตามมา เพราะตัวเลขของเก้าอี้รัฐมตนตรีมีจำกัด หากยิ่งมีพรรคร่วมรัฐบาลจำนวนมากอาจเป็นปัญหาตามมา
เมื่อถามว่าวานนี้ (12 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บอกถึงการตั้งรัฐบาลสีธงชาติ มองหรือไม่ว่า สีขาวนั้นอาจหมายถึงไม่เลือกพรรคที่มีประวัติสีเทา นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นการพูดที่สื่อว่ายึดประเทศชาติเป็นหลัก ไม่ว่าผสมสีไหนก็ตาม
เมื่อถามถึงการประชุมทีมกทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ วานนี้ ต่อยุทธศาสตร์ทำงานต่อไป นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ได้ให้ อดีตผู้สมัคร สส.กทม. สะท้อนปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค บอกว่าพรรคมีเป้าหมายต่อการเลือกตั้งสนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในกลางปี69 และการทำงานภายในพรรคมีหลายรูปแบบนอกจากเป็นผู้สมัคร สส. แล้วยังสามารถช่วยงานของพรรค งานในสภาได้ ซึ่งได้ให้แต่ละคนกลับไปพิจารณาก่อนจะแจ้งกลับมาอีกครั้ง และในสัปดาห์หน้าจะนัดอดีตผู้สมัคร สส.ในพื้นที่ภาคกลางมาหารือต่อไป