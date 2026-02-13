"สุดารัตน์" ปลุกร่วมฟ้อง 157 กกต.หลังรับบาร์โค้ดรู้ชื่อคนกา พร้อมชงศาลเลือกตั้งใหม่เหตุขัดรธน.

"เจ๊หน่อย" รวมพลคน “ไม่ทน” ร่วมฟ้องกกต. ต่อศาลอาญาทุจริตฯ ผิด ม.157 โทษหนักจำคุก หลังรับบาร์โค้ดแทร็กชื่อกลับคนลงคะแนนได้จริง พร้อมชงศาลรธน.-ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง วินิจฉัยเลือกตั้งใหม่ เหตุขัดรธน. ชวนส่งหลักฐานร่วมกันตรวจสอบการเลือกตั้งให้โปร่งใส
วันนี้ (13ก.พ.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ประกาศเตรียมดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลัง กกต.แถลงยอมรับว่า ทั้งระบบบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้ง สามารถสแกนและตรวจสอบย้อนกลับ (Track) ไปถึงต้นขั้วเพื่อระบุตัวตนได้ว่าผู้ลงคะแนนคนใดเลือกพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรายใด ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการจงใจละเมิดหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งที่ต้องเป็นความลับอย่างร้ายแรง โดยคุณหญิงสุดารัตน์ชี้ให้เห็นว่าข้ออ้างของ กกต. ที่ระบุว่าได้แยกบัตรกับต้นขั้วออกจากกันและเก็บรักษาเป็นความลับนั้น ฟังไม่ขึ้นและไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนได้ ในเมื่อการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาเต็มไปด้วยข้อพิรุธและการทุจริตที่ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้
สำหรับการดำเนินคดีจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักเพื่อให้เกิดผลทางกฎหมายสูงสุด ส่วนแรกคือการเอาผิดตัวบุคคล โดยจะยื่นฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งมีโทษสถานหนักถึงขั้นจำคุก เนื่องจาก กกต. ทราบดีอยู่แล้วว่าการใส่รหัสที่สามารถระบุตัวตนลงในบัตรเลือกตั้งนั้น เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญอย่างแจ้งชัด
ในส่วนที่สองเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคะแนนเสียงของประชาชน จะมีการยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เพื่อชี้ให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 96 ที่คุ้มครองสิทธิและความเป็นลับของการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อนำไปสู่การสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่โปร่งใสและเป็นธรรมกว่าเดิม พร้อมกันนี้ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันส่งข้อมูล หลักฐาน ภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความผิดปกติของการเลือกตั้งในครั้งนี้ มาที่เพจคุณหญิงสุดารัตน์ หรือเพจพรรคไทยสร้างไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีและร่วมกันทวงคืนอำนาจอธิปไตยที่ถูกบิดเบือนไปกลับคืนมา