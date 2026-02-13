"อนุทิน" ถือฤกษ์ดี 13 ก.พ.จดทะเบียน "จ๋า" เหตุเกิดวันที่ 13 เหมือนกัน เมินซินแสหลังดูให้ 2 ครั้งไม่รอด

นายกฯ ถือฤกษ์ดี 13 ก.พ. จดทะเบียนสมรส "จ๋า ธนนนท์" เหตุเกิด 13 เหมือนกัน บอกไม่พึ่งซินแส หลังผ่านประสบการณ์ 2 ครั้ง "ดูฤกษ์แล้วไม่รอด"
วันนี้ (13ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ถึงเหตุผลที่เลือกจดทะเบียนสมรส น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ จ๋า ภรรยาอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดประวัติ “จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ” ในวันที่13 ก.พ.นี้ว่า ในวันนี้เพราะ ภริยาเกิดวันที่ 13 เช่นเดียวกับผมที่เกิดวันที่ 13 แต่คนละเดือน เมื่อถามว่า ก่อนจดทะเบียนได้ดูฤกษ์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้ดูฤกษ์เพราะจดทะเบียนมาแล้ว ดูฤกษ์ทั้ง 2 ครั้งไม่รอดสักครั้ง โดย ที่เลือกเขตดุสิตไม่ได้มีเหตุผลอะไร เพราะสามารถที่จะจดทะเบียน เขตไหนก็ได้ที่เราสะดวก มาถามว่าวันนี้หัวใจเป็นสีอะไร สีแดงหรือเปล่า นายอนุทิน หัวเราะ แต่ไม่ตอบคำถามดังกล่าว