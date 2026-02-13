"อนุทิน" ปล่อยตามกระบวนการปมร้องโมฆะมี QR บัตรเลือกตั้ง บอกกธ.อยู่ในคิวคุยร่วมรัฐบาล

นายกฯ ชี้ ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการ หลังนักร้องยื่นศาล รธน. ตีความ ปมบัตรเลือกตั้ง มี QR code ส่อโมฆะหรือไม่ บอก กล้าธรรมอยู่ในคิว เจรจาร่วมรัฐบาล
วันนี้ (13 ก.พ.69) เวลา 16.40 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกมาแถลงเรื่องบัตรเลือกตั้ง มี QR code และต้นขั้ว สามารถระบุตัวตนการลงคะแนนเสียงได้ และทำให้การเลือกตั้งมีความเสี่ยงอาจเป็นโมฆะ ว่า อยู่ที่ กกต. เพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง และตนก็ไม่ทราบในรายละเอียดว่ามีต้นขั้วอะไรอย่างไร และสุดท้ายก็ต้องไปจบที่ศาล
เมื่อถามว่าแสดงว่าหากต้องการความชัดเจนจะต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้มองเพราะไม่ทราบเรื่อง และไม่ทราบรายละเอียดเพราะยุ่งทั้งวัน
เมื่อถามต่อว่าแต่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความไปแล้วนั้น นายอนุทินกล่าวว่า หรอ ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ดีที่สุดก็คือมีระบบยุติธรรม ซึ่งรัฐบาลให้ความร่วมมือเต็มที่แล้ว ในการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปได้ความสงบเรียบร้อย แต่ในส่วนวิธีการแนวทางในการเลือกตั้ง ไม่มีส่วนใดที่รัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลย อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
นายอนุทินยังเปิดเผยอีกว่า เมื่อสักครู่เป็นการประชุมทีมเศรษฐกิจของพรรค เพื่อนำนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน มาจัดลำดับทางโครงสร้าง เพราะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่างแถลงนโยบายของรัฐบาล จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้รับเรื่องไปดูว่าจะต้องเพิ่มหรือขยายความอย่างไร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน พร้อมกับยอมรับว่าได้เชิญสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้ามา เพื่อตรวจยกร่างนโยบายเกาเป็นเค้าโครง
นายอนุทินยังยอมรับว่า ใกล้ได้วันที่จะเชิญพรรคกล้าธรรมเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่ต้องเชิญเป็นลำดับไป
ส่วนจะเชิญเข้ามาในวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่นั้น นายอนุทินกล่าวว่า พรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ อย่างไรก็ตามในอนุทินไม่ได้ตอบคำถาม ถึงการวิเคราะห์ว่าสมการการตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีพรรคกล้าธรรม
เมื่อถามว่าขั้นตอนการทาบทามพรรคร่วมรัฐบาลในสัปดาห์นี้จะจบเลยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เราก็ไล่ไปแต่ละพรรคซึ่งเหลืออีกไม่กี่พรรค ซึ่งพรรคกล้าธรรมก็อยู่ในคิว
ทั้งนี้พรรคที่เชิญมาไม่จำเป็นจะต้องมาร่วมรัฐบาลเสมอไปใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวย้ำว่าเราก็ต้องคุยกับทุกพรรค