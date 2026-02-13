นายกฯเตรียมเปิดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ" รำลึกถึงพระเกียรติคุณ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคละโว้

"อนุทิน" เตรียมเปิดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 จ.ลพบุรี รำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคสู่ความรุ่งเรืองเมืองละโว้
วันนี้ (13ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเป็นประธานเปิดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงานท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และถ่ายทอดความรุ่งเรืองของบ้านเมืองในสมัยอยุธยา ผ่านบรรยากาศการแสดง และกิจกรรมที่พาผู้ร่วมงานย้อนเวลากลับไปสู่อดีตอย่างมีชีวิตชีวา
กิจกรรมในงาน มีขบวนแห่ประวัติศาสตร์ รำบวงสรวง สวนนารายณ์นฤมิต ตำรับโอสถพระนารายณ์ ทหารวังเปลี่ยนเวร การแสดงละครลิง กิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส หมากรุกคน ตลาดย้อนยุค ลานวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ซาโม่น “ตลาดมอญเมืองละโว้” ชิม ช้อป สินค้า OTOP ของดีจังหวัดลพบุรี สัมผัสการแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์จินตนาการที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ที่เปิดให้ชมฟรี โดยงานพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 38 ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ พระราชวังพระนารายณ์ และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ใกล้เคียง