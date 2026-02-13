“อนุทิน” ลั่นจับมือ พท.ไม่อยากให้เกิดสุญญากาศนาน ลบบาดหมางเพื่อชาติ คุย กธ.ต่อ หยอกสื่อไม่ยินดีแต่งงานหรอ

นายกฯ ประกาศจับมือ พท. ตั้งรัฐบาล บอกไม่อยากให้ประเทศเกิดสุญญากาศนาน ลั่นขอลบความบาดหมาง ทำงานร่วมกัน เดินหน้าเพื่อประเทศ ไม่มีแบ่งเส้นแบ่งเขต เตรียมสู่ขอ “กล้าธรรม” ตามสเต็ป ลั่นต้องการความแข็งแรง พร้อมหยอกสื่อวันนี้วันแต่งงานฉันไม่แสดงความยินดีกันเหรอ
วันนี้ (13 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมแกนนําทั้งสอง ร่วมแถลงข่าว ภายหลังการหารือจัดตั้งรัฐบาล
นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้บริหารพรรคเพื่อไทย กรุณาแวะมาหารือจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งถ้าดูจากคะแนนแม้ยังจะไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ แต่เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศได้มีการหารือมาระดับหนึ่งได้ข้อสรุปว่าทางพรรคเพื่อไทยยินดีที่จะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเรามีการวางไทม์ไลน์ไว้ว่า เมื่อเราเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะมีการเชิญแต่ละพรรคตามลําดับ และขอความร่วมมือเพื่อให้ประเทศของเราเดินไปอย่างราบรื่น เบื้องต้นได้ตกลงกันและจากนี้ไปจะพูดคุยกันมากขึ้นเพื่อลงรายละเอียดในการจัดตั้งรัฐบาล
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า พรรคภูมิใจไทย กับพรรคเพื่อไทย เราก็มองไปข้างหน้า และเห็นว่า บุคลากรคุณภาพของทั้งสองพรรค น่าจะมีความสามารถมากเพียงพอที่จะผลักดันและนําพาประเทศไทย ไปสู่อนาคตที่มั่นคงแข็งแกร่งและยั่งยืน เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการพูดคุยหารือเรื่องการแบ่งกระทรวงต่างๆ นายอนุทิน กล่าวว่า จะมีการพูดคุยหารือกันต่อจากนี้อีกหลายครั้ง ส่วนการดึงพรรคกล้าธรรมเข้ามาร่วมนั้น จะต้องให้เกียรติพรรคที่มีจํานวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพรรคประชาชนแสดงเจตนารมณ์ว่าจะไม่ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย จึงได้มีการประสานกับพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามถึงเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองพรรค นายอนุทิน กล่าวว่า เราได้มีการหารือเมื่อสักครู่ ซึ่งเรามั่นใจว่า บุคลากรแต่ละพรรคมีความรู้มีประสบการณ์มุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ขอให้เรากลับมาทำงานร่วมกัน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลักอะไรที่ไม่เข้าใจในอดีตเป็นเรื่องธรรมดา ต้องลบออกไปให้หมด เดินไปข้างหน้าและขอความร่วมมือทํางานแบบร่วมกันจริงๆ ไม่มีการแบ่งเส้นแบ่งเขต เป็นการร่วมกันในฐานะรัฐบาลด้วยกัน บริหารราชการแผ่นดินไปด้วยกันด้วยประสิทธิภาพ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด”
เมื่อถามว่า มีเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรามาร่วมกันตรงนี้ได้ แสดงว่าเรามีข้อสรุปและเป้าหมายร่วมกัน
ขณะที่ นายยศชนัน กล่าวว่า ขอบคุณนายกฯที่ให้เกียรติพรรคเพื่อไทย ในอดีตมาสู่การเจรจาในฐานะผู้นําพรรคเคยรับปากกับทุกท่านว่า ทุกการเจรจาจะอยู่ด้วยตลอดและวันนี้ก็มาตัวเอง
ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวย้ำว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล วันนี้เป็นการมาแสดงความยินดีที่พรรคภูมิใจไทยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายหลังการแถลงข่าวร่วมระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ได้เดินลงมาส่ง นายยศชนัน และแกนนำ ขึ้นรถ พร้อมโอบกอด นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ คณะทำงาน ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามถึงบรรยากาศการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยในวันนี้เป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวค่อยๆ พูดคุยกันเป็นสเต็ป พร้อมปฏิเสธตอบคำถามว่า ระหว่างการเจรจาได้มีการเคลียร์ใจถึงคดีเก่าๆ หรือไม่
เมื่อถามว่าจะมีการเชิญพรรคกล้าธรรมซึ่งเป็นพรรคอันดับ 4 มาเจรจาร่วมรัฐบาลเมื่อใด นายอนุทิน ระบุว่า เดี๋ยวค่อยทยอยเทียบเชิญ เพราะเราต้องการความแข็งแรง เมื่อยามถามว่าพรุ่งนี้จะเชิญกล้าธรรมมาเลยหรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้าพร้อมย้ำว่า ค่อยๆ มาคุยทีละสเต็ป
นายอนุทิน อารมณ์ดี พูดติดตลกกับสื่อมวลชนว่า ไม่แสดงความยินดีกับตนหรือ “วันนี้วันแต่งงานของฉันนะ” ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่าจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยเป็นอย่างไรบ้าง ทำไมถึงเลือกวันนี้ นายอนุทิน กล่าวเพียงว่า ลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วเลยแต่ง ไม่มีฉลองอะไรทำเงียบๆ