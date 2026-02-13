ภท.-พท.โชว์จับมือ "อนุทิน" แถลงผลหารือ สองพรรคช่วยกันผลักดันประเทศให้มั่นคง "เชน" หนุนเต็มที่คุยรายละเอียด-แบ่งงานภายหลัง

ภูมิใจไทย–เพื่อไทย จับมือชัด “อนุทิน” นำทีมแถลงผลหารือ ตั้งรัฐบาลไร้สุญญากาศ “ยศชนัน” ประกาศหนุนเต็มที่ เดินหน้าคุยรายละเอียด-แบ่งงานภายหลัง
วันนี้ (13 ก.พ. 2569) เวลา 15.30 น. ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย แกนนำพรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว, นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค และนายวราวุธ ศิลปอาชา ร่วมแถลงข่าวภายหลังหารือกับแกนนำพรรคเพื่อไทย เรื่องการเทียบเชิญร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
ด้านพรรคเพื่อไทย นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรค และนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรค ร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง
นายอนุทิน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้บริหารระดับสูงของพรรคเพื่อไทยให้เกียรติมาหารือ แม้ผลการเลือกตั้งยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ไม่ต้องการให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง จึงได้พูดคุยกันในระดับหนึ่งและได้ข้อสรุปว่า พรรคเพื่อไทยยินดีสนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
“เรามองไปข้างหน้า เห็นว่าบุคลากรของทั้งสองพรรคมีศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันประเทศให้มั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน เป็นที่คาดหวังของประชาชน” นายอนุทินกล่าว
นายอนุทิน ระบุด้วยว่า จากนี้จะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนปกติ พร้อมขอบคุณแกนนำพรรคเพื่อไทยทุกคน โดยเฉพาะนายยศชนันที่เดินทางมาด้วยตนเอง ส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ติดภารกิจเนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัด
ด้านนายยศชนัน กล่าวว่า เนื้อหาเป็นไปตามที่นายอนุทินแถลง พร้อมขอบคุณที่เชิญพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเจรจา และยืนยันว่าตนเองในฐานะผู้นำพรรคจะร่วมอยู่ในทุกขั้นตอนของการพูดคุย
ขณะที่นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และวันนี้ถือเป็นการแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
เมื่อถูกถามถึงการจัดสรรกระทรวง นายอนุทินตอบเพียงว่า ยังมีเวลาในการพูดคุยอีกหลายครั้ง
สำหรับเป้าหมายการกลับมาทำงานร่วมกัน นายอนุทินย้ำว่า ทั้งสองพรรคมั่นใจในศักยภาพบุคลากรของกันและกัน พร้อมเดินหน้าทำงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ลบความไม่เข้าใจในอดีต และร่วมบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้การแบ่งเส้นแบ่งเขต
ส่วนคำถามถึงพรรคอื่นที่จะเข้าร่วมรัฐบาล นายอนุทิน ระบุว่า จะทยอยเชิญตามลำดับจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคประชาชนได้แสดงเจตจำนงไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย จึงได้ประสานพรรคเพื่อไทยเป็นลำดับถัดมา