"เจษฎ์" เบรกกระแสล้มกระดานเลือกตั้งใหม่ เตือนอย่าตั้งธง "โมฆะ" จนบ้านเมืองปั่นป่วน "กฎหมู่เหนือกฎหมาย"

แคนดิเดตนายกฯรักชาติ เบรกกระแสล้มกระดานเลือกตั้งใหม่ เตือนทุกฝ่าย อย่าตั้งธง ’โมฆะ‘ จนบ้านเมืองปั่นป่วน มองปม "บาร์โค้ด" ไม่ง่ายให้โมฆะ ย้ำอย่า "กฎหมู่เหนือกฎหมาย"
วันนี้ (13 ก.พ. 69) เวลา 13.00 น. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ เข้าร่วมเสวนาภายในงาน รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่ง รศ.ดร.เจษฎ์ บรรยายสรุปบนเวทีเสวนา ระบุว่า โครงสร้างอย่างเป็นทางการในการแก้ปัญหาการทุจริต การตรวจสอบในแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานราชการ หรือหน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องมี ร่วมถึงการสนธิกำลังระหว่างหน่วยงานในการร่วมกันแก้ปัญหา แต่ที่สำคัญที่สุด คือ ประชาชนอย่างพวกเราทุกคน ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา และเริ่มปฏิบัติจากตัวเราเอง
ส่วนประเด็นสถานการณ์ทางการเมือง รศ.ดร.เจษฎ์ ให้สัมภาษณ์ในภายหลังจบงาน ระบุว่าการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะกระแสการเรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะจากความผิดปกติในหลายประเด็น ต้องเตือนสติทั้งผู้ควบคุมกฎและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ยึดโยงกับหลักกฎหมายและผลประโยชน์ของประชาชน 35 ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธิ
ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ได้อธิบายข้อกฎหมายเรื่อง "การเลือกตั้งโดยตรงและลับ" พร้อมยกกรณีในอดีตที่ศาลเคยสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องจากการหันคูหาออกด้านนอก ทำให้คนภายนอก หรือตัวแทนพรรคการเมืองมองเห็นการลงคะแนนได้ ซึ่งถือว่าขัดต่อหลักความลับ
ส่วนกรณี "บาร์โค้ด" บนบัตรเลือกตั้งในขณะนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ชี้ว่าต้องพิจารณาใน 3 ลำดับ คือ มีใครเห็นการลงคะแนน ณ ขณะนั้นจนไม่เป็นความลับหรือไม่ เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถทำให้ล่วงรู้ผลการลงคะแนนได้โดยง่ายหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเพียงเครื่องมือในการ "ตรวจสอบย้อนกลับ" เพื่อยืนยันว่าเป็นบัตรจริง ไม่ใช่บัตรปลอมหรือบัตรยัดไส้ โดยไม่สามารถระบุตัวตนผู้ลงคะแนนกับหมายเลขบัตรประชาชนได้ การจะชี้ว่าไม่เป็นความลับจนถึงขั้นโมฆะนั้น "ไม่ใช่เรื่องง่าย"
“แต่ท้ายที่สุดต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ทางคณะกรรมการก็ต้องฝากเอาไว้นะครับ กกต. ท่านต้องอธิบายสิ่งต่าง ๆ ให้ชัด ท่านต้องทำตัวให้น่าเชื่อถือ เพราะถ้าท่านโยกไปคลอนมา แล้วคนไม่ไว้ใจท่าน เรื่องที่มันอาจจะไม่ผิด คนก็จะมองว่าไม่ถูก เรื่องที่มันอาจจะถูก คนก็จะมองว่าผิด เพราะอะไรครับ เพราะว่าไม้หลักเมื่อมันปักไม่มั่นคง คนเขาก็จะไม่เชื่อถือเพราะมันคลอนไปโอนไปเอนมา ถูกไหมครับ” รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
ในช่วงท้าย รศ.ดร.เจษฎ์ ได้กล่าวเตือนกลุ่มที่พยายามปลุกปั่นให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ โดยระบุว่าไม่ควรตั้งธงล่วงหน้าเพียงเพราะผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่หวัง หรือเพราะต้องการโอกาสแก้ตัวใหม่เร็ว ๆ โดยใช้ "กฎหมู่เหนือกฎหมาย"
“เรื่องการทุจริตอาจจะมี ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอาจจะเกิดขึ้น ไปจัดการกับเรื่องพวกนั้น แต่ไม่ใช่ว่ามีเรื่องบ้างบางประการแล้วเราก็ทำลายการเลือกตั้งเลย ทำให้มันเป็นโมฆะ เพราะอะไร...ฉันแพ้ ฉันอยากจะแก้ตัวใหม่เร็ว ๆ ไม่อยากจะรอ หรือฉันรู้สึกว่าฉันได้ไม่มากเท่ากับที่ฉันคิดว่าฉันควรจะได้ ฉันก็เลยจะใช้วิธีว่าล้มกระดานเลย อันแบบนี้เนี่ย ผมว่าทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวาย และสำนึกกันให้มาก ว่าตอนที่ท่านไปหาเสียง ตอนที่คุยกันกับพี่น้องประชาชน จะดูแลเขา จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้น จะสุจริต จะตรงไปตรงมา จะอะไรก็แล้วแต่ กรรมการก็เหมือนกัน จะทำหน้าที่ด้วยกล้าหาญ จะทำให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ย คิดนึกเหล่านี้ แล้วช่วยกันหาทางออก ที่เป็นไปได้ที่จะไม่ทำให้การเลือกตั้งมันสูญสลายเสียไป ถ้ามันไม่ได้จริง ๆ หนทางสุดท้ายค่อยเป็นหนทางว่ามันเกิดโมฆะกรรมขึ้นนะครับ ไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าตั้งธงโมฆะแน่ แบบนี้เนี่ยใคร ๆ ก็เฮโลสาระพาไปโมฆะแน่ครับ" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวทิ้งท้าย