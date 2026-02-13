กกต.ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ แจงสกัดทุจริตซื้อเสียงหลายจังหวัด-เร่งสอบหีบบัตรขายออนไลน์

กกต.โต้กระแสวิจารณ์ ยันทำงานเชิงรุก จับซื้อเสียงหลายจังหวัด เผยรายงานผลวันที่ 8 ก.พ.เป็นแค่ขั้นต้น ต้องตรวจสอบซ้ำก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ เตือนเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน เข้าข่ายผิดกฎหมาย ขอทุกฝ่ายใช้สิทธิตรวจสอบตามกรอบกฎหมาย
วันนี้(13ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกกต.จัดการเลือกตั้งสส.และการออกเสียงประชามติวันอาทิตย์ที่8ก.พ.แล้วเกิดกระเเสวิจารณ์การบริหารจัดการเลือกตั้งต่อสำนักงานกกต.หลายกรณี รวมทั้งเกิดการปลุกกระเเสกดดันการทำงานของกกต. การเรียกร้องให้กกต.ลาออกเเสดงความรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆโดยเปรียบเทียบว่างบประมาณกว่า8.9พันล้านบาทที่ใช้ไปในวันที่8กพ.ไม่คุ้มค่าเพราะได้การเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสนั้นเเหล่งข่าวจากสำนักงานกกต.ระบุว่าข้อวิจารณ์และกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นที่ประชุมกกต.ได้รับทราบสถานการณ์ และมีการหารือกันต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดการเลือกตั้ง โดยได้กำชับให้สำนักงานฯติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.จังหวัด-กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)อย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามข้อร้องเรียนต่างๆในเขตเลือกตั้งทั้ง400เขต และการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนเเละสื่อสังคมออนไลน์ ทุกกรณีนั้น โดยให้มีการตรวจสอบ เเละต้องชี้เเจงข้อเท็จจริงต่อสังคมโดยเร็วเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนบางฝ่ายนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง
แหล่งข่าวจากกกต.ยังระบุด้วยว่า ที่ผ่านมากกต.ทำงานเชิงรุกในหลายพื้นที่ ก่อนการเลือกตั้งจะพบว่า มีการสกัดกั้น การเตรียมทุจริตหลายๆพื้นที่และมีการจับกุมผู้กระทำผิดในการซื้อเสียงใน.จ.เชียงราย จ.ราชบุรี จ.สุราษฎร์ฯ แต่ก็ยอมรับว่าการทุจริตเลือกตั้งของผู้สมัครสส.บางรายยังเกิดขึ้น ซึ่งบุคลากรของสำนักงานกกต.ที่สนธิกำลังกับตำรวจก็พยายามทำงานสืบสวนกันอย่างเต็มที่ หรือกรณีหีบบัตรเลือกตั้งที่มีจำหน่ายในออนไลน์ขณะนี้กกต.กำลังตรวจสอบเอกชนที่ประมูลการผลิตหีบบัตรเลือกตั้งว่าได้ละเมิดสัญญากับกกต.ในเรื่องนี้หรือไม่ หรืออาจมีบางฝ่ายลักลอบผลิตเเละออกเเบบหีบบัตรเลือกตั้งขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกกต. โดยได้ตรวจสอบกับผู้ค้าออนไลน์ในเรื่องนี้เเล้วเช่นกัน
"เบาะเเสการทุจริตที่เกิดขึ้น กกต.ไม่ได้นิ่งนอนใจ เเละได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจเเห่งชาติให้ช่วยตรวจสอบ จับกุมกรณีการซื้อสิทธิขายเสียงทั่วประเทศไว้ก่อนการเลือกตั้ง เเละกำลังสืบสวนทางลับหลายเขต ดังนั้นข้อร้องเรียน/ข้อสังเกตต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่8กพ.จนถึงปัจจุบันนั้น กกต.เเละสำนักงานตำรวจเเห่งชาติเร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลทุจริตต่างๆเเละแจ้งต่อสาธารณะ โดยเร็วที่สุดเมื่อได้ข้อยุติ”
ส่วนการดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น จ.ชลบุรี เขต1 จ.ปทุมธานี เขต7นั้น เป็นหน้าที่ของกกต.จังหวัดต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
สำหรับข้อวิจารณ์ว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปกว่า 8 พันล้านนั้น แหล่งข่าวจากกกต.ให้ความเห็นว่ามติครม.วันที่23 ธันวาคม 2568 อนุมัติในหลักการกรณีสำนักงานกกต.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 8,978,267,690 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเอง จำนวน 7,276,423,790 บาท 2. ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุนที่ร่วมดำเนินการ จำนวน 1,701,843,900 บาท ซึ่งบุคลากรของสำนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ณ.ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 2,196 คน ส่วนหน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้งใน400เขตเเละกระจายไปใน99,480 หน่วยเลือกตั้งโดยในวันที่8ก.พ. มีผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) หน่วยละ 15 คน และกรรมการประจำหน่วย สส.และออกเสียงประชามติ รวมหน่วยละ 12 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยละ 2 คนรวม กปน. ทั้งหมด 1,492,200 คน ดังน้้นการปฏิบัติงานอาจเกิดปัญหาบ้าง
"แต่กรณีเช่น การทุจริตของกปน.ที่เกิดขึ้นบางหน่วยนั้น ตรงนี้ได้กำชับการสอบสวนข้อเท็จจริงขยายผลก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ส่วนที่ผิดพลาดในการทำหน้าที่ของกปน.บางหน่วย กกต.ยอมรับ กำลังสอบสวนข้อเท็จจริง หากผิดจริงต้องมีการลงโทษตามกฎหมาย และต้องปรับปรุงการทำหน้าที่ของบุคลากรกกต.กปน.ให้ดีขึ้น”
กรณีปัญหาระบบรายงานผลการเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งมายังส่วนกลาง เป็นการรายงานขั้นต้นกกต.ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง/คะเเนนของผู้สมัครสส.เเละพรรคอย่างเป็นทางการภายในหกสิบวัน กกต.ยอมรับข้อบกพร่องนี้เเละจะนำไปปรับปรุง
“ เพราะกกต.จังหวัดเเละกปน.บางหน่วยกรอกคะเเนนคลาดเคลื่อนอาจมาจากการเหนื่อยล้าในการปฏิบัติหน้าที่เพราะกกต.จังหวัดเเละกปน.ต้องเริ่มทำงานตั้งเเต่เช้ามืดวันที่8กพ. เพื่อไปรับบัตรเลือกตั้งก่อนไปหน่วยเลือกตั้งเเละปฏิบัติหน้าที่จนการนับคะเเนน การรายงานผลการเลือกตั้ง การจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่ที่กำหนดเสร็จสิ้น บางหน่วยกปน.เสร็จภารกิจในเวลา03.00น.วันที่9กพ.“
เเหล่งข่าวยังมองว่า การเผยแพร่ข่าวความเห็นของฝ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องการจัดเลือกตั้งไม่โปร่งใส บัตรเขย่ง QR Code -Bar Code บนบัตรเลือกตั้งที่อาจสืบค้นได้ว่าบัตรนั้น หากกระทำโดยสุจริตเนี่ยสามารถดำเนินการได้ แต่ที่มีลักษณะบิดเบือน ยั่วยุเพื่อก่อให้เกิดความเกลียดชัง ควรยุติเพราะอาจผิดกฎหมายหลายมาตรา รวมถึงอาจทำให้เกิดการสร้างกระเเสไม่ยอมรับผลคะเเนนใน400เขตทั้งที่การรายงานผลการเลือกตั้งส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาก็ตาม
“ อย่าลืมว่า กฎหมายให้เวลาหกสิบวันในการรับรองการเลือกตั้ง ดังนั้นควรให้เวลากกต.ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบกฎหมาย เเละกฎหมายเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายใช้สิทธิตรวจสอบการทำงานของกกต.ไว้เเล้ว หากมองว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่ผิดกฎหมาย โดยหากมีข้อสงสัยใด ก็ควรรอการแถลงชี้แจงจาก กกต.