นายกฯ ควง “สีหศักดิ์-เอกนิติ-ศุภจี-วราวุธ” ถกเตรียมพร้อมเผศรษฐกิจ-การเมือง เชื่อมั่นเวทีโลก เน้นสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

"อนุทิน" ควง “สีหศักดิ์-เอกนิติ-ศุภจี-วราวุธ” ประชุมเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง สร้างความเชื่อมั่นเวทีโลก เน้นความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา-กัมพูชา
วันนี้ (13ก.พ.) 11.42 น. ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายอนุทินชาญ วีรกุล นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ากระทรวงฯ เพื่อรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก่อนเป็นประธาน การประชุมหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายสีหศักดิ์รอต้อนรับ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และยังมีนายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ ส.ส. บัญชีรายชื่อลำดับ 3 พรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมด้วย โดยนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รายงานประวัติความเป็นมาของกระทรวงการต่างประเทศและภารกิจ โดยระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน ภายใต้หลักการทีมประเทศไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนี้ไปภารกิจต่างประเทศที่สำคัญ หลังจากมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่ สิ่งที่ไทยให้ความสำคัญกับต่างประเทศ คือ การสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะเสถียรภาพของไทยจากห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางการเมืองไทย ภารกิจต่อไป คือ การสร้างความเชื่อมั่นในเวที ระหว่างประเทศ โดยเสถียรภาพทางการเมืองไทย จะนำมาซึ่งการแสดงบทบาทที่เข้มแข็งด้านการเมืองและเศรษฐกิจต่อไป
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังให้ความสำคัญด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ เพราะการเมืองเน้นด้านความมั่นคง อันดับแรกที่ให้ความสำคัญ คือ ความมั่นคงและความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นหลักในการจัดการปัญหา ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเรา เช่น กัมพูชา เมียนมา ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้