กองทัพแจงนายกฯ อนุมัติงบซื้ออาวุธ-สร้างรั้วชายแดนจริง ปัดเซ็ตซีโร่สัมพันธ์กัมพูชา ยังคงกลไกทวิภาคี

กองทัพแจงนายกฯ อนุมัติงบซื้ออาวุธ-สร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชาจริง เป็นการบริหารกิจการชายแดนตามปกติ ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน ป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามแดน ชี้สร้างรั้วไม่ใช่การยั่วยุ ไทยไม่ได้ “เซ็ทซีโร่” ความสัมพันธ์กับกัมพูชา แต่ยังคงใช้กลไกทวิภาคี
วันที่ 13 ก.พ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ชี้แจง ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไทยอนุมัติงบซื้ออาวุธ และสร้างรั้วชายแดนไทย – กัมพูชา ว่า รัฐบาลไทยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงและการบริหารชายแดนตามปกติ เพื่อปกป้องอธิปไตย ความปลอดภัยของประชาชน และป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามแดน การดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงป้องกัน (Defensive Measures) มิได้มุ่งคุกคามประเทศใด และเป็นสิทธิของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ส่วนการสร้างรั้วบริเวณชายแดน ถือเป็นการยั่วยุหรือไม่ นั้น ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย - กัมพูชา ยืนยันว่า ไม่ใช่การยั่วยุ แต่เป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน เป็นแนวปฏิบัติสากลที่หลายประเทศใช้ เพื่อบริหารและควบคุมการผ่านแดนผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ
ส่วนที่มองว่า ไทยกำลัง "ตั้งซีโร่ความสัมพันธ์” กับกัมพูชาหรือไม่นั้น ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย - กัมพูชา ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ไทยยังคงยึดมั่นความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี การแก้ไขข้อขัดแย้งผ่านกลไกที่ตกลงร่วมกัน เช่น คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) และกลไกทหารชายแดน (RBC/GBC) รวมถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ส่วน มีกระแสว่ากัมพูชาเตรียมประท้วงหรือยกระดับทางทหาร ไทยกังวลหรือไม่นั้น ไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยืนยันการใช้ช่องทางการทูตเป็นหลัก การสื่อสารระหว่างกองทัพในพื้นที่ ยังคงมีอยู่เพื่อลดความเข้าใจผิดและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
และขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากแหล่งทางการ ใช้วิจารณญาณ และไม่เผยแพร่ข้อมูลที่อาจสร้างความตื่นตระหนก ไทยมุ่งรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วน ทิศทางต่อไปของไทยคือ 1. ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน 2. ดำเนินการตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 3. ใช้กลไกทวิภาคีและพหุภาคีแก้ไขปัญหา 4. รักษาสันติภาพและเสถียรภาพภูมิภาค
“ไทยดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และยึดหลักสันติวิธี พร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน”