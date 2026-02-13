ปชน.ส่ง "วิโรจน์" จี้ กกต.พิสูจน์บาร์โค้ดบนบัตรย้อนหาคนกาได้หรือไม่ ผิดหวังเขต 1 ชลบุรี ไม่นับใหม่ เร่งเปิด สส.5/18

พรรคประชาชน เผย ส่ง "วิโรจน์" จี้ กกต.พิสูจน์บาร์โค้ดย้อนไปถึงผู้ลงคะแนนหรือไม่ ด้าน "กิตติชัย" ขอรอดู กกต.แถลงข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการ ลั่นผิดหวังเขต 1 ชลบุรี ไม่นับใหม่ เร่งเปิด สส.5/18 ไม่กังวลเลือกตั้งใหม่ในเขตคันนายาว-ปทุมฯ ยันส่งคนไปสังเกตการณ์ทุกเขต
วันที่ 13 ก.พ.นายกิตติชัย เตชะกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคประชาชน แถลงข่าวถึงข้อกังวลเรื่องคิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกสส.เขต และ บาร์โค้ดที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งอาจสามารถตรวจสอบย้อนไปยังผู้มาลงคะแนนได้ ว่า ตอนนี้อยากให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยเรื่องนี้และชี้แจงต่อสาธารณะ และให้นำบัตรที่ใช้จริง มาพิสูจน์ให้เห็นว่าบัตรที่ออกมานั้นสามารถตรวจสอบย้อนไปถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการให้การเลือกตั้งเป็นทางตรงและทางลับ
เรื่องนี้ง่ายนิดเดียวถ้า กกต. สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้เลยว่า บัตรที่มีคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด พอสแกนมาแล้วสามารถเชื่อมไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ ถ้าดูจากข้อเท็จจริงในต้นขั้วของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่รับไป ก็จะมีการเซ็นด้านบนต้นขั้วก่อนรับบัตรไป และมีรหัสอยู่บนนั้น จึงอยากให้เปิดเผยเรื่องนี้อย่างโดยเร็ว ขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้ ได้มอบหมายให้นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางไปยัง กกต. เพื่อยื่นหนังสือให้เปิดเผยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนเรื่องนี้อาจเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายกิตติชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ขอให้ทาง กกต. ได้ชี้แจงและพิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงก่อน ว่าเป็นอย่างไร ถ้าออกมาแล้วไม่ชอบหรือทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตโปร่งใสมากขึ้น เราก็จะดำเนินการต่อไป
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่บนบัตรออกเสียงประชามติไม่มีคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โด้คเช่นเดียวกับอีก 2 ใบ นายกิตติชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้มีข้อสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไร อย่างเดียวที่จะทำให้ตอบข้อซักถาม ได้ คือต้องเปิดเผยและพิสูจน์ให้เห็น
ส่วนกรณีชลบุรีเขต 1 ทางกกต. มีมติไม่สั่งให้นับคะแนนใหม่เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอนั้น นายกิตติชัย กล่าวว่า อย่างที่พรรคได้แถลงไปแล้วก็ผิดหวัง ในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เรายังเรียกร้องคือกกต.ยังไม่เปิดเผยสำหรับชลบุรี ซึ่งตนเองได้ไปเช็คมาแบบสส.5/18 ยังมีขึ้นอยู่ แต่ตอนนี้ยังไม่มีการอัพโหลดไฟล์ สส.5/18 จึงเรียกร้องให้รีบอัพโหลดไฟล์ สส.5/18 โดยเร็ว
ส่วนกรณี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่มีความกังวลหรือไม่ นายกิตติชัย กล่าวว่า ไม่ต้องวันใดเรื่องนี้ เพราะมีแค่หน่วยเลือกตั้งเดียว ทางพรรคก็มีความพร้อม แล้วจะมีการจัดทีมอาสาผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งลงไปดู รวมถึงเขต 7 ปทุมธานีด้วย