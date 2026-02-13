ด่วน! "เพื่อไทย" ตอบรับคำเชิญ หารือ "อนุทิน" จัดตั้งรัฐบาล 14.30 น.วันนี้ แย้มจุดยืนพรรคไร้เงื่อนไขร่วมงาน

“ประเสริฐ” เผยวันนี้เพื่อไทยได้รับการติดต่อจากแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้เข้าร่วมรัฐบาล เตรียมหารือ “อนุทิน” เวลา 14:30 น.นี้ ตามคำเชิญที่พรรคภูมิใจไทย แย้มจุดยืนพรรคไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขการทำงานร่วมกับพรรคใด
วันนี้(13 ก.พ.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายภูมิธรรม เวชยชัย และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
นายประเสริฐ กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยได้รับการติดต่อจากแกนนำพรรคภูมิใจไทย ในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งจุดยืนของพรรคเพื่อไทย ตลอดช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา รับฟังการตัดสินของพี่น้องประชาชน และในการเลือกตั้งไม่ได้มีข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองใด ๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ในการนี้ จึงจะเดินทางไปที่ทำการของพรรคภูมิใจไทย ตามคำเชิญในเวลา 14:30 น. เพื่อหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส่วนจะมีข้อสรุปหรือรายละเอียดอย่างไร จะมีการแถลงข่าวให้ทราบต่อไป
นายประเสริฐ ย้ำว่า เป็นการเดินทางไปตามคำเชิญโดยยังไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และจะขอรับฟังก่อน เมื่อพรรคภูมิใจไทยเชิญมา เราก็ให้เกียรติ
โดยแกนนำพรรคเพื่อไทยที่จะเดินทางหารือกับนายอนุทินที่พรรคภูมิใจไทยประกอบด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี