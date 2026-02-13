“อนุทิน” พา “คุณจ๋า” จดทะเบียนสมรสวันนี้ นำร่องก่อนวาเลนไทน์

เปิดภารกิจนายกฯ วันนี้ เป็นประธานประชุม รมต.เศรษฐกิจ-ผู้บริหารกระทรวงต่างประเทศ ก่อนเป็นประธานเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ช่วงค่ำ สะพัดพา “คุณจ๋า” ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา จดทะเบียนสมรสที่เขตดุสิต นำร่องก่อนวันวาเลนไทน์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.40 น. อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยทันทีที่มาถึงได้เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ทักทายหรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามปกติ ก่อนจะขึ้นไปยังระเบียงชั้น 2 ของตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อสักการะรูปจำลององค์เทพนรสิงห์ ด้วยการถวายพวงมาลัยดอกมะลิและกล้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล
สำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ช่วงเวลา 12.00 น. จะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นในช่วงค่ำจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เวทีกลาง วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นอกจากนี้ มีรายงานว่า ในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปจดทะเบียนสมรสกับ ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา ที่สำนักงานเขตดุสิต เป็นการดำเนินการล่วงหน้า ก่อนเข้าสู่วันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ในวันพรุ่งนี้