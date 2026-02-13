xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” พา “คุณจ๋า” จดทะเบียนสมรสวันนี้ นำร่องก่อนวาเลนไทน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดภารกิจนายกฯ วันนี้ เป็นประธานประชุม รมต.เศรษฐกิจ-ผู้บริหารกระทรวงต่างประเทศ ก่อนเป็นประธานเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ช่วงค่ำ สะพัดพา “คุณจ๋า” ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา จดทะเบียนสมรสที่เขตดุสิต นำร่องก่อนวันวาเลนไทน์


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.40 น. อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยทันทีที่มาถึงได้เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ทักทายหรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามปกติ ก่อนจะขึ้นไปยังระเบียงชั้น 2 ของตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อสักการะรูปจำลององค์เทพนรสิงห์ ด้วยการถวายพวงมาลัยดอกมะลิและกล้วย เพื่อความเป็นสิริมงคล


สำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ช่วงเวลา 12.00 น. จะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นในช่วงค่ำจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ เวทีกลาง วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปจดทะเบียนสมรสกับ ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา ที่สำนักงานเขตดุสิต เป็นการดำเนินการล่วงหน้า ก่อนเข้าสู่วันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ในวันพรุ่งนี้







“อนุทิน” พา “คุณจ๋า” จดทะเบียนสมรสวันนี้ นำร่องก่อนวาเลนไทน์
“อนุทิน” พา “คุณจ๋า” จดทะเบียนสมรสวันนี้ นำร่องก่อนวาเลนไทน์
“อนุทิน” พา “คุณจ๋า” จดทะเบียนสมรสวันนี้ นำร่องก่อนวาเลนไทน์
“อนุทิน” พา “คุณจ๋า” จดทะเบียนสมรสวันนี้ นำร่องก่อนวาเลนไทน์
“อนุทิน” พา “คุณจ๋า” จดทะเบียนสมรสวันนี้ นำร่องก่อนวาเลนไทน์
+1