เพื่อไทยประชุมว่าที่ สส.ครั้งแรก “สุริยะ” ปัดข่าวขน 30 สส.ร่วมรัฐบาล ยันพรรคยังไม่มีมติ

เพื่อไทยประชุมว่าที่ สส.ครั้งแรก หลังเลือกตั้ง ด้าน “ยศชนัน” บอกรีบมาให้กำลังใจทีมงาน ขณะที่ “สุริยะ” ปัด กระแสข่าวขน สส. 30 คนร่วมรัฐบาล ยันพรรคยังไม่มีมติ
วันที่ 13 ก.พ.พรรคเพื่อไทย ประชุมพรรคครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง มีทั้งแกนนำพรรค ว่าที่ สส.และผู้สมัคร สส.เข้าร่วม นำโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย, นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย, นายภูมิธรรม เวชยชัย
ขณะที่ นายยชศนัน ระบุเพียงสั้นๆ ว่า “วันนี้มาให้กำลังทีมงาน เลยมาเร็ว”
ด้าน นายสุริยะ ปฏิเสธกระแสข่าวว่าจะนำ สส.พรรคเพื่อไทย 30 คน ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากทางพรรคยังไม่มีมติว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล โดยระบุเพียงสั้นๆ ว่า “ขอปฏิเสธครับ ไม่เป็นความจริง ไม่มีแน่นอน”