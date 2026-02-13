นับถอยหลังสู่งานครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ เสริมพลังความร่วมมือ

วานนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2569) พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมรับทราบความคืบหน้าการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ในส่วนของหลักสูตรนำโดยคุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานบริหารชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ และทีมงานจัดงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับทิศทางและเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ แสดงถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างผู้บริหารกองทัพอากาศและผู้บริหารภาคเอกชน
สำหรับงาน “ครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ” กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารรณภากาศ อุทยานการบินกองทัพอากาศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศทั้งอดีตและปัจจุบัน เจ้ากรมกิจการพลเรือน 3 เหล่าทัพ ประธานบริหารชมรมฯ 3 เหล่าทัพ ภาคีเครือข่าย และสมาชิกชมรมฯ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งชมรม เชิดชูเกียรติสมาชิก เปิดตัวคณะทำงานชุดใหม่ และแสดงพลังความสามัคคีของเครือข่าย อันบ่งบอกถึงความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกและผู้บังคับบัญชาระดับสูง
โอกาสครบรอบครั้งสำคัญนี้ไม่เพียงเป็นการย้อนมองความสำเร็จตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของชมรมในการเป็นพลังสนับสนุนที่มั่นคงของกองทัพอากาศ และเป็นแบบอย่างของความร่วมมือเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ