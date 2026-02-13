ชป.ประกาศรางวัล “เยาวชนรักษ์น้ำ” ปีที่ 6 สร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

กรมชลประทาน ประกาศรางวัล “เยาวชนรักษ์น้ำ” ปีที่ 6 เดินหน้าสร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ หนุนพลังเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและปรับตัวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน จัดงานแถลงข่าวและประกาศรางวัลความสำเร็จ โครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ ภายใต้โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” ประจำปี 2568 ณ โรงแรมธารา ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรโยธา (ด้านวางแผนโครงการ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวพรศิริ คณะใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน นางสาวตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง กรมควบคุมมลพิษ และนายโกศล ศรีพุฒินิพนธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก 10 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย
โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองสิ่งแวดล้อม (Environmental Citizen) ให้เยาวชนมีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ อันเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำเยาวชนรักษ์น้ำ
สำหรับผลการประกวดในปีนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ “L.R.B. รักษ์น้ำ รักษ์โลก” จาก โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โครงการ “ทัวร์ The River of ‘Kabin’” จาก โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรีและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โครงการ “ทุ่นช่วยลดการระเหยของน้ำ” จาก โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษาจากทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจในการสานต่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กรมชลประทาน มุ่งหวังว่า โครงการเยาวชนรักษ์น้ำจะเป็นพลังสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เยาวชนไทย และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป