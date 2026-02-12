"ธรรมนัส" ชี้ตั้ง รบ.ไม่มีอะไรแน่นอน โวการเมืองของตนเดินสเต็ปไม่ธรรมดา หวั่นปมเลือกตั้งน้ำผึ้งหยดเดียว

แกนนำกธ. มองภท.นัดคุยพรรคเล็กเรื่องปกติทางการเมือง โวการเมืองของตนเดินสเต็ปไม่ธรรมดา ชี้ ปัญหาหน่วยเลือกตั้ง กกต.ต้องเร่งแก้ ย้ำกธ.ให้ความสำคัญกับเสียงปชช. กังวลปล่อยผ่านอาจเป็น ‘น้ำผึ้งหยดเดียว’ ลามไปทั้งประเทศ ประเมินตั้งรบ.ไม่มีอะไรแน่นอน
วันนี้ (12 ก.พ. 69) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ยากที่จะเสร็จก่อนกรอบเวลากำหนด เนื่องจากยังมีปัญหาในหลายพื้นที่ ซึ่งตามกรอบเวลาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คาดว่าจะอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนเมษายน
นอกจากนี้ หน่วยเลือกตั้งหลายแห่งยังมีข้อถกเถียงเรื่องการนับคะแนนใหม่ และมีบัตรเขย่ง จึงต้องให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนเป็นสำคัญ หากมองข้ามโดยไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่ลามไปเป็นปัญหาใหญ่ทั้งประเทศ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะหากเกิดการรวมตัวของประชาชน ก็มีความน่าวิตกกังวลที่สถานการณ์อาจจะบานปลาย
ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า ความผิดพลาดครั้งนี้มีเยอะมาก แม้กระทั่งเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาก็ยังมีความผิดพลาด เป็นเรื่องที่ กกต. ต้องเร่งแก้ไข และทำให้เกิดความโปร่งใส แต่มองว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด สำหรับพรรคกล้าธรรมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยอมรับความเป็นจริง และฟังเสียงของประชาชนเป็นสำคัญ
ส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยนัดประชุมหารือร่วมกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก และแถลงข่าวร่วมกัน มองว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอน และยังไม่ทราบว่าพรรคใด ได้จำนวน สส. กี่ที่นั่ง แต่มีบางพรรคที่ไปมอบตัวแล้ว ถือเป็นเรื่องปกติในการประสานงานกัน เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมือง เข้าใจว่าแต่ละพรรคก็อยากเป็นรัฐบาล ซึ่งพรรคขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็เคยอยู่กับตนเองมาก่อน และขณะนี้ไม่ได้เสียกำลังใจเพราะมี สส. อยู่ในมือ 58 ที่นั่ง และยังมีแนวร่วมอีกมากที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอย่างมั่นใจว่า การเมืองของ ร.อ.ธรรมนัส เดินสเต็ปไม่ธรรมดา และสมการทางการเมือง ณ ขณะนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล ยืนยันไม่กังวลการคำนวนสูตรจัดตั้งรัฐบาลธงชาติไทย “น้ำเงิน ขาว แดง“ เพราะอาจเป็นสีอื่นก็ได้ ไม่มีอะไรแน่นอน