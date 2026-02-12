อ่านชัดๆ ผล กกต.สอบเขต 1 ชลบุรี ตั้ง 3 ปมไม่พบผิดปกติ ไม่ใช้สายรัดหีบกำลังยุบรวม ยันทิ้งใบขีดคะแนนในถังขยะไม่จริง

อ่านชัดๆ ผลสอบสวนของ กกต. เหตุไม่สั่งนับคะแนนใหม่ เขต 1 ชลบุรี ตั้ง 3 ประเด็นหาข้อเท็จจริง ไม่พบหลักฐานทุจริต ชี้หีบไม่ใช้สายรัดเพราะอยู่ระหว่างการยุบรวม สายรัดที่เอามาโชว์ในคลิปเป็นสายรัดที่ใช้แล้วถูกตัดออกเพื่อยุบรวมหีบ ข้ออ้างพบใบขีดคะแนนถูกทิ้งขยะไม่น่าจริงเพราะที่โรงยิมไม่มีถังขยะ ใบขีคะแนนที่นำมาอ้างไม่ใช่เอกสารทิ้ง
วันนี้ (12 ก.พ.) นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการ กกต.แถลงกรณีที่ กกต.มีมติไม่สั่งนับคะแนนใหม่เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ว่า หลังจาก กกต.มีมติเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ให้ตนลงไปสอบสวน จากการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้ง สส.เขต 1 จังหวัดชลบุรี ตามที่มีผู้ชุมนุม แต่มีผู้ยื่นคำร้องเพียง 10 ราย มี 3 ประเด็นที่ได้ตั้งเอาไว้ มีผู้มาให้ถ้อยคำ 6 คน ซึ่งทั้ง 6 คนให้ถ้อยคำว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
ประเด็นแรก 1.เรื่องไฟดับในที่ลงคะแนนเลือกตั้ง น้องๆ ที่ร้องอ้างคลิปมีไฟดับแล้วยังมีพัดลมหมุน แต่ไปที่ทราบแล้วว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดที่จังหวัดชลบุรีแต่เกิดที่จังหวัดนนทบุรี แล้วเราได้ตรวจสอบถามไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าแขตเลือกตั้งที่ 1 มีไฟฟ้าดับหรือไม่ ได้รับการยืนยันว่ามีไฟฟ้าดับ 4 หน่วย คือหน่วย 36, 37, 38, 39 ตำบลแสนสุข ดับไป 40 นาที แต่หน่วยที่ 37, 38, 39 นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้รับผลกระทบ มีเพียงหน่วย 36 ที่นับคะแนนไม่เสร็จและ กปน.ได้หยุดนับคะแนน รอไฟฟ้ากลับมา 40 นาทีแล้วนับใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ทักท้วง
ประเด็นที่ 2 จำนวนผู้มาแสดงตนกับบัตรเลือกตั้งไม่ถูกต้องตรงกัน ตรงนี้ผู้ยื่นคำร้องไม่ได้ระบุว่าหน่วยไหนเพียงแต่บอกว่ามีหน่วยที่ 11 ถึง 15 กรรมการรวบรวมผลคะแนนบวกคะแนนช้าใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง จึงไปสอบสวนทั้งหน่วยที่ 11 ถึง 15 ใช้เวลาใกล้เคียงกันไม่มีอะไรผิดปกติและออกจากหน่วยประมาณ 20:00 น. ไปถึงที่ส่งหีบบัตรประมาณเที่ยงคืน ไม่มีเหตุผิดปกติ และ
ประเด็นที่ 3 การนับคะแนน อ่านบัตรเลือกตั้งไม่ถูกต้อง ผู้ยื่นคำร้องไม่ได้ระบุว่าจุดไหน เราจึงตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 160 กว่าหน่วยไม่มีการทักท้วงการนับคะแนน ดังนั้นถือ ว่าการนับคะแนนถูกต้องแล้ว
นอกจากนี้ กกต.ยังให้คณะตรวจสอบไปตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่าบัตรเลือกตั้งทำไมไม่มีการใช้สายรัด และมีบัญชีแบบขีดคะแนนไปอยู่ในถังขยะ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเขตเลือกตั้งที่ 1 เมื่อส่งหีบบัตรเดิมจะไปส่งที่ศาลาประชาคมแต่เนื่องจากศาลาประชาคมที่เคยใช้ในครั้งก่อนพื้นที่แคบไม่สะดวก ทาง ผอ.เขตและ กกต.เขตจึงไปขอใช้โรงยิมสนามแบดมินตันของเทศบาล ซึ่งเป็นจุดที่รถเข้าออกสะดวกและจัดยุบรวมหีบบัตรที่นั่น เจตนาก็เพื่อความสะดวกจากนั้นจะขนไปที่ศาลาประชาคมเพื่อจัดการให้เรียบร้อยก่อนส่งไปที่โกดังที่สำนักงาน กกต.ชลบุรีเช่าอยู่ ซึ่งทุกเขตจะไปรวมกันที่นั่น แต่ระหว่างที่ยุบรวมหีบบัตร จากการตรวจตามรถสีแดงที่บรรทุกรถมีบัตรไปศาลาประชาคม ก็ดำเนินการไปแล้ว 90% อีก 10% เอกสารต่างๆ ยังกองอยู่ที่สนามแบดมินตัน ซึ่ง 2 จุดนี้ห่างกัน 500 เมตร แต่ระหว่างที่กำลังจะขนปรากฏว่า มีมวลชนกลุ่มน้องๆ เข้าไปตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งมีมวลชนไปเยอะจึงไม่สามารถเคลื่อนรถมาได้และน้องๆ ได้เข้าไปในสนาม ซึ่งเข้าไปก็จะไปเจอกองเอกสารที่ยังจัดเก็บให้เรียบร้อยประมาณ 10% น้องๆ ก็จะใช้และอ้างว่าเก็บมาจากถังขยะ ซึ่งในโรงยิมไม่มีถังขยะ มีแต่กองเอกสารที่เตรียมจะเคลียร์อยู่ 10% ซึ่งย้ำว่าเป็นเอกสารที่ไม่ได้ทิ้ง
ส่วนกรณีมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่ใช้สายรัดตามที่เรียนมาแล้วว่าจากโรงยิมไปถึงศาลาประชาคมประมาณ 500 เมตร เหตุที่ไม่ใช้สายรัดและทำกล่องไม่เรียบร้อยเนื่องจาก ผอ.เขต หรือ กกต.เขตขอใช้พื้นที่เทศบาลตรงนี้ถึงวันที่ 9 ก.พ.แล้วเทศบาลมาเร่งรัดว่าต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในวันที่ 9 ก.พ. เพราะจะใช้งานวันที่ 10 ก.พ.จึงต้องรีบเอาออกจากตรงนี้ก่อนโดยตั้งใจจะไปใช้ที่ศาลาประชาคม ทั้งนี้ สายรัดตามคลิปที่ปรากฏตามสื่อ ซึ่งน้องๆ บอกว่าสายรัดมีจำนวนมากทำไมไม่ใช้ แต่จริงๆ แล้วสายรัดพวกนี้มาจากหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในการจัดการเลือกตั้ง กกต.เขตจะแจกสายรัดไปตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ แล้วมีเผื่อสายรัดเอาไว้ 1 เส้น เผื่อเกิดการชำรุด เมื่อบรรจุเอกสารในหีบบัตรแล้วรัดสายเรียบร้อยแล้ว เมื่อยุบรวมหีบบัตรผู้ที่ยุบรวมหีบบัตรก็ต้องตัดสายรัดออก ใส่ถุงรวมกันไว้ตรงนี้ แล้วน้องก็ถามว่าทำไมไม่ใช้แต่จริงๆ ใช้ไปแล้ว ส่วนอีก 3-4 อันที่สมบูรณ์อยู่คือกรณีที่เหลือจากหน่วย ไม่ใช่กรณีที่เจตนาจะใช้ในการยุบรวมหีบบัตรที่ศาลาประชาคม ดังนั้นสายรัดที่โรงยิมจะไม่มีใช้
"จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า ยังไม่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขตเลือกตั้งที่ 1 มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.ป.สส. ประกอบกับข้อ 223 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส เห็นควรยุติเรื่อง"
ส่วนประเด็นคือ บัตรขีดคะแนน สส.5/11 เหตุใดจึงสามารถนำมาโชว์ถ่ายรูปได้ขอเรียนว่า ที่ กปน. เมื่อดำเนินการเสร็จจะมีการบรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งประกอบด้วยบัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเป็น 3 ถุง เรียกว่าถุงชั้นใน ส่วนถุงชั้นนอก จะประกอบด้วยเอกสารต่างๆ รวมถึงแบบขีดคะแนน 5/11 นี้ด้วย ก่อนจะเก็บรวมในหีบบัตร แต่ปรากฏจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่วยที่สามารถเอามาถ่ายรูปและโชว์ได้เขาไม่ได้ใส่ไว้ในถุงชั้นนอก คือรัดถุงเสร็จก็วางไว้ข้างบนก่อนปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เมื่อเปิดหีบบัตรเลือกตั้งบัตรตรงนี้จึงไม่ได้อยู่ในถุง สามารถหยิบได้