"นฤมล" เป็นปธ.พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ผอ.ศศิพัชร” สดุดีวีรกรรมยกย่องจิตวิญญาณแม่พิมพ์ของชาติ

“รมว.นฤมล” เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ผอ.ศศิพัชร” สดุดีวีรกรรมเอาชีวิตเข้าแลกปกป้องนักเรียน ยกย่องจิตวิญญาณแม่พิมพ์ของชาติ ย้ำ ศธ.สูญเสียครั้งใหญ่
เมื่อวันที่ (12 ก.พ. 2569) เวลา 17.00 น.ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ณ วัดยูงทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของครอบครัว ญาติ เพื่อนครู นักเรียน และประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัย
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ และวงการศึกษาของจังหวัดสงขลา เพราะ ผอ.ศศิพัชร เป็นครูที่มีความเป็นครูสูง ทุ่มเทสร้างผลงานด้านการศึกษาและคุณความดีมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีของการทำหน้าที่ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเสียสละและความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดในวินาทีวิกฤต
โดย ศ.ดร.นฤมล ได้ให้กำลังใจและมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัว ผอ.ศศิพัชร พร้อมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน พร้อมยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งในด้านสวัสดิการและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การจากไปของ ผอ.ศศิพัชร ไม่ได้เป็นเพียงความสูญเสียของครอบครัว แต่เป็นการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์ ที่ได้พิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า คำว่า “ครู” ไม่ใช่เพียงอาชีพ แต่คือหน้าที่ที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องลูกศิษย์ แม้ต้องแลกด้วยชีวิต
“เหตุการณ์ครั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ และวงการศึกษาของจังหวัดสงขลา เพราะ ผอ.ศศิพัชร ถือเป็นครูที่มีความเป็นครูสูง ทั้งได้สร้างผลงานด้านการศึกษาและคุณความดีอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปีของการทำหน้าที่ครู ทั้งยังแสดงความกล้าหาญในการเอาชีวิตตัวเองเข้าแลกเป็นตัวประกัน เพื่อปกป้องชีวิตนักเรียน อาจารย์จึงขอสดุดีในความกล้าหาญและจิตวิญญาณความเป็นครู ในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต“ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 17 ก.พ. 2569 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล จะเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนางศศิพัชร เพื่อร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพต่อวีรกรรมอันกล้าหาญครั้งสุดท้าย