"เชน" โยน กก.บห.ตัดสินใจนำเพื่อไทยร่วมทรัฐบาลหรือไม่ ยอมรับผลเลือกตั้งหากสุจริต จ่อยื่นข้อมูล กกต.หวังคะแนนเพิ่ม

“ยศชนัน” เข้าพรรคครั้งแรกหลังป่วยไป 3 วัน ลั่นไม่ถอดใจ-ทำดีที่สุด-ไม่ให้คะแนนที่ ปชช.ไว้ใจพท.สูญเปล่า โยนกก.บห.ตัดสินใจร่วมรบ.-ฝ่ายค้าน โวกลับมาได้ ประเทศให้โอกาสทุกคน ยอมรับผลเลือกตั้งหากสุจริต สัปดาห์นี้จะรวมข้อมูลแต่ละเขตส่งกกต. เชื่ออาจได้คะแนนเพิ่ม
วันนี้ (12ก.พ.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ครั้งแรก ภายหลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ว่า ช่วงหลังเลือกตั้งที่หายไปตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เนื่องจากมีอาการป่วย ซึ่งไม่เคยป่วยหนักขนาดนี้มาก่อน แต่วันนี้หายแล้ว แม้จะมีปัญหาเรื่องเสียงอีกนิดหน่อย จึงเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทย พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรคเพื่อไทย หากดูจากวันแรกที่ลงมาสู่สนามเลือกตั้ง และผลลัพธ์ที่ได้วันนี้ ไม่มีอะไรต้องเสียใจ เพราะทำดีที่สุดแล้ว ทีมงานก็ทำดีที่สุดแล้ว ผู้สมัครหลายคนก็ประสบความสำเร็จได้รับเป็นตัวแทนของประชาชน ส่วนอีกหลายคนที่ไม่ได้ ก็อยากให้กำลังใจ ว่า ทำดีที่สุดแล้ว เสียงของประชาชนมีความหมาย ซึ่งเราพร้อมจะทำบทบาทอื่นได้ในการลงพื้นที่ คอยดูแลกลไกรัฐสภาต่อไป ถ้าถามว่าพอใจหรือไม่ เราทำเต็มที่แล้ว ถือว่าพอใจ
ส่วนผลที่ออกมาถือว่าเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยมาจนถึงพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน กล่าวว่า แน่นอนอาจจะมองตรงนั้น แต่สิ่งที่เราทำตั้งแต่เราลงเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้เป็นที่น่าพอใจ ส่วนท่าทีของพรรคในปัจจุบันในเวลา 3 วันที่ผ่านมา เราศึกษาหลายตัวเลข ซึ่งไม่เป็นไปตามที่รู้สึกว่าน่าจะเป็น ซึ่งตรงนี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในแต่ละเขต พร้อมยืนยันว่า เราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และส่งให้กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และพร้อมให้ความทุกรูปแบบ เพื่อให้การเลือกตั้งออกมาอย่างสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส การที่ประเทศจะไปข้างหน้า ได้เราจำเป็นต้องทำให้กลไกได้รับความเชื่อมั่น และเชื่อถือ ทุกคะแนนของประชาชนต้องมาอย่างสุจริต
เมื่อถามว่าเขตเลือกตั้งที่สงสัยมีมากน้อยแค่ไหน นายยศชนัน กล่าวว่า เขตเลือกตั้งที่พบมีปัญหาหลายเขต ซึ่งเราจะรวบรวมข้อมูล การเปิดรับร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของพรรค พร้อมยืนยันว่า ตนเองจะยืนหยัดกับประชาชนทำให้ผลเลือกตั้งเป็นไปอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับทางกฎหมายให้ได้
เมื่อถามว่ากลัวหรือไม่ ว่า พรรคเพื่อไทยจะซ้ำรอยกับบางพรรคที่คะแนนลดลงไปจนถึงจุดที่น่าเป็นห่วง นายยศชนัน กล่าวว่า หากประเมินแบบนั้นก็มองได้ แต่เราประเมินจากสิ่งที่เราทำตั้งแต่วันแรก รวมถึงความคาดหวังคาดหวัง ตรงนี้เราทำได้ดี และขอฝากไปถึงผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อไทย ว่า ตนเองไม่มีทางถอดใจ จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น และได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาก แล้ววันนี้มองเห็น ว่า สามารถจะทำอะไรเพิ่มเติมได้ สิ่งที่เคยรับปากกับประชาชนไว้จะทำอยู่ ไม่ว่าบทบาทไหนก็ตาม และวันนี้เป็นวันที่ต้องให้กำลังใจผู้สมัครทุกคน เพื่อที่จะสามารถยืนหยัด และพร้อมต่อสู้ เพื่อเดินทางไปด้วยกัน
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อลำดับหนึ่ง ของพรรคเพื่อไทย ยังคงทำหน้าที่ สส. ต่อหรือจะมีการขยับบัญชีรายชื่อ สส. นายยศชนัน กล่าวว่า แน่นอนขอให้เป็นไปตามกลไกรัฐสภา เพราะเรายืนยันอยู่แล้ว ว่า ถ้าลงมาเล่นการเมืองก็ต้องทำอย่างจริงจัง เคารพเสียงของประชาชน หนึ่งเสียงของประชาชนที่มอบให้เราก็มีความหมาย ซึ่งตรงนี้เราพร้อมที่จะพิสูจน์ในทุกบทบาทหน้าที่
เมื่อถามถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยได้มีการประเมินแล้วหรือไม่ ว่า จะเป็นฝ่ายค้าน หรือ ร่วมรัฐบาล นายยศชนัน ระบุว่า ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรค แต่ส่วนตัวจะพยายามทำให้ทุกคะแนน บทบาทหน้าที่ ความโปร่งใสของการเลือกตั้ง เป็นที่ประจักษ์มาให้ได้ และในสัปดาห์นี้จะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพราะเรายอมรับในเรื่องของคะแนนถ้าได้มาอย่างสุจริตเที่ยงธรรม
เมื่อถามว่าอนาคตของพรรคเพื่อไทย ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน หรือ รัฐบาล อะไรที่เป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจ นายยศชนัน ระบุว่า ส่วนตัวขอยึดประโยชน์ของประชาชน อุดมการณ์ ซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินใจในอนาคตต่อไปข้างหน้า
เมื่อถามย้ำว่าถ้าเป็นพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจง่ายหรือไม่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล นายยศชนัน กล่าวว่า ตรงนี้กรรมการบริหารพรรคจะให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้พยามประเมิน ว่า หลายเขตเลือกตั้ง ที่ดูจากข้อมูลอาจจะได้เพิ่ม ขอดูในเรื่องนี้ก่อน จากนั้นเมื่อมีตัวเลขมาจะมาดูอีกครั้ง ว่า จะกำหนดท่าทีอย่างไร พร้อมย้ำว่า เพื่อผลประโยชน์ประชาชน และอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดก็เป็นเรื่องสำคัญ
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยได้ประเมินปัจจัยอื่นๆแล้วหรือไม่ที่ทำให้ตัวเลขพรรคต่ำลง นอกจากกระบวนการเลือกตั้งที่หลายคนยังสงสัยในโปร่งใส นายยศชนัน กล่าวว่า วันพรุ่งนี้จะมีการแถลงออกมา ซึ่งมีหลายจุดที่สามารถปรับปรุงได้อีก วันนี้พรรคเพื่อไทยอนาคตจะเป็นอย่างไร ตนเองยังมีความมั่นใจ ว่า พรรคเพื่อไทยจะกลับมาได้ เราสามารถกลับมาได้ตลอด ประเทศชาติให้โอกาสทุกคนเสมอถ้าเห็นถึงความหวังดี เรามีเวลาอีก 4 ปี ในการทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น แต่อย่างแรก คือ วันนี้ผลการเลือกตั้งต้องเป็นไปด้วยความสุจริต หากท้ายที่สุดพิสูจน์ได้ ว่า การเลือกตั้งสุจริต เราพร้อมยอมรับผลไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหน
เมื่อถามถึงผลการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยถอดบทเรียนไปแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2566 ที่พรรคเพื่อไทยได้ 2 ที่นั่ง แต่ครั้งนี้พรรคเพื่อไทยเรียกว่าสูญพันธุ์ เกิดจากกลไกที่ผิดปกติ หรือ เกิดจากพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน ระบุว่า ตรงนี้ยังไม่อยากด่วนสรุป ซึ่งก็มีอยู่ 2 - 3 ประเด็น แต่แน่นอน ว่า เราต้องทำงานให้หนักขึ้น
อย่างไรก็ตามวันนี้นายยศชนัน สวมเสื้อยืดสีขาวแจ็คเก็ตสีแดงโลโก้พรรคเพื่อไทยเข้าพรรคทำให้หลังจบสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวได้แซวนายยศชนัน ว่าที่ใส่เสื้อสีแดงมาวันนี้ กลัวจะถูกจับผิดเรื่องสีเสื้อใช่หรือไม่ นายยศชนันยอมรับทันทีว่าใช่ เพราะกลัวว่าจะถูกจับผิดเรื่องใส่เสื้อสีฟ้า
ผู้สื่อข่าวจึงแซวต่อว่าสีฟ้าไม่เท่าไหร่ไม่เท่ากับสีน้ำเงิน นายยศนันกล่าวว่าวันนี้จึงเลือกสวมเสื้อพรรคมา ทั้งข้างนอกและข้างใน สีแดงหมด