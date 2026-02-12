"อนุทิน" เผยถกว่าที่ สส.เรียบร้อย ห้ามมีมุ้ง-ก๊วน เตือนเคลียร์หุ้น-สัมปทาน ตั้ง รบ.ยังไม่แบ่ง รมต.

นายกฯ บอกประชุมว่าที่ 193 สส. ภท. เรียบร้อยดี สั่งห้ามมีมุ้ง-ก๊วน ต้องรักษาอัตลักษณ์-เอกภาพหนึ่งเดียวคือ" มุ้งอนุทิน" เตือนเคลียร์เรื่องหุ้น-สัมปทาน หวั่นตกม้าตาย- ตายน้ำตื้น ยันลุยคนละครึ่งเฟส 2 ส่วนเรื่องตั้งรบ.ยังไม่ต่อรองเก้าอี้รมต. รอตัวเลขสุดท้าย ยันฟังเสียงปชช.เอาพรรคทุนเทาร่วมหรือไม่
วันนี้ (12ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยภายหลังประชุมว่าที่สส.พรรคภูมิใจไทย 193คน ว่า เรียบร้อยดี เหมือนก่อนการปฐมนิเทศ (Pre orientation) ให้ผู้มีคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งแต่ละเขตมาพบกันครั้งแรก ส่วนจะมีกี่พรรคมาสนับสนุน ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือมีความชัดเจนของจำนวนสส. ก่อน
เมื่อถามว่าได้มีการกำชับว่าที่สส.อย่างไรบ้างนายอนุทิน กล่าวว่า ใครถือหุ้นสื่อ หุ้นสัมปทาน ใครเข้าลักษณะต้องห้าม มีคุณลักษณะที่กำหนดไว้ว่า ต้องเคลียร์ให้หมด ก่อนที่จะไปรายงานตัว ก็ให้ดำเนินการเสีย
"ใครที่ยังมีสภาพเป็นนักลงทุน ฝากพอร์ตไว้กับโบรกเกอร์ ไม่ใช่ว่าวันนี้โบรกเกอร์บอกให้ไปซื้อหุ้นตัวนี้ดีแต่กลายเป็นหุ้นสื่อ หุ้นสัมปทาน ก็จะกลายเป็นว่าตกม้าตาย ตายน้ำตื้นเปล่าๆ เราก็เตือนเขาตรงนี้ วันนี้ปวารณาตัวมารับใช้ประชาชนแล้ว เรื่องประโยชน์ต่างๆส่วนตัว การทำมาหากิน ใครที่ยังห่วงทำมาหากินอยู่ ก็ไม่ต้องมาเป็นสส. เมื่อมาเป็นสส.แล้วต้องเลิกหวังในสิ่งที่เป็นผลกำไรต่างๆ จะได้ไม่วอกแวก ก็พูดกันแบบนี้ตรงไปตรงมา ในพรรคภูมิใจไทยห้ามมีมุ้ง มุ้งมีมุ้งเดียวคือมุ้งอนุทิน ห้ามตั้งมุ้งตั้งก๊วน รักษาอัตลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทย คือไปไหนไปด้วยกัน มีเอกภาพ มีภราดรภาพ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจไทยจะไม่ยอมให้เกิดขึ้น ไม่ว่าในวันที่พรรคภูมิใจไทยมีสส.เกือบ 200 คน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีกลุ่มมีมุ้งมีก๊วนได้" นายอนุทิน กล่าว
ส่วนมีการต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า "ยังครับ ยัง"
เมื่อถามว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทาง ไปกระทรวงการต่างประเทศมีประเด็น เรื่อง MOU 44 หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าต้องมีเพราะได้สั่งการไปแล้ว ในการยกเลิก MOU 44 ให้เร็วที่สุด
เมื่อถามถึงกรณีโดมพันล้านถล่มที่บางพลี มีการตั้งข้อสังเกตว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้งาน สมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน กล่าวว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซิโนไทย มากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับตน
เมื่อถามว่าวันนี้ มีพรรคพลังประชารัฐเดินทางมาที่พรรคภูมิใจไทย ได้มีการพูดคุยกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าตนมาไม่ทัน รวมถึงพรรคเศรษฐกิจด้วย เห็นว่านายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นผู้ประสาน และเท่าที่ได้รับฟังจากนายชาดา จะสนับสนุนให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ก็ยังมีขั้นตอนอีก
ส่วนจะมีการ รวมพรรคการเมืองขนาดเล็กมาร่วมรัฐบาลเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่ายังไม่ได้พบปะกับพวกท่านโดยตรง วันนี้ติดภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล และมาประชุม ตามเวลาที่พรรคภูมิใจไทย แต่เราก็มีผู้ที่คอยประสานงานแล้วคอยติดต่อ ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว ช่วยกันทำงานคนละไม้คนละมือให้ทุกอย่างเรียบร้อย แต่ตอนนี้ที่ตนยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเป็นทางการ เพราะยังไม่ทราบผลการนับคะแนน ว่าตัวเลขสุดท้ายจะเป็นอย่างไร จะมีการประท้วงอีกหรือเปล่า ขอให้เรื่อง พวกนี้ได้รับการแก้ไขและดำเนินการ ให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายก่อน ถ้าเป็นไปได้
เมื่อถามว่าขณะนี้ตัวเลขพอจะเห็นแล้วว่า จะสามารถจับมือ กับพรรคการเมือง ใดบ้างมาเป็นขั้วรัฐบาล นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลต้องแข็งแกร่งต้องมีเสถียรภาพ อันนี้เป็นความตั้งใจ
เมื่อถามย้ำว่า ยังยืนยันใช่หรือไม่ว่าจะไม่เอาพรรคการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับทุนเทา นายอนุทินกล่าวว่า ต้องฟังเสียงประชาชนอยู่แล้ว
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์ ถึง โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ว่าเป็นนโยบายที่ จะต้องดำเนินการทันที เพราะเป็นนโยบายที่ไม่มีทางออก นอกจากจะต้องรีบทำทันที และได้เน้นย้ำกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถ้านโยบายใดที่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และประชาชน มีความพึงพอใจ และมีความสุข เหมือนโครงการคนละครึ่งเฟสแรกที่ผ่านมา ก็ดำเนินการเฟส3 4 5 6
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า เฟส ต่อไปที่จะทำ จะต้องมีการปรับเพิ่มอีกหรือไม่ นายกรัฐมนตรีตอบว่า จุด จุด จุด เป็นอินฟินิตี้